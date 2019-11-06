الأردن: تعرض ستة أشخاص بينهم أربعة سياح لعملية طعن بسكين في جرش

تعرض ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية الأربعاء لعملية طعن بسكين في جرش شمال الأردن. كما أصيب "دليل سياحي أردني وضابط صف من مديرية الأمن العام"، وفق ما أفاد متحدث باسم مديرية الأمن العام، الذي قال في بيان إن المصابين الذين أسعفوا ونقلوا المستشفى "هم قيد العلاج". كما "جرى على الفور إلقاء القبض" على منفذ الهجوم.

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أفاد متحدث باسم الأمن العام الأردني أن ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية أصيبوا بجروح الأربعاء نتيجة تعرضهم لعملية طعن في جرش شمال الأردن على يد شخص تمكنت القوى الأمنية من توقيفه.

كما أصيب "دليل سياحي أردني وضابط صف من مديرية الأمن العام" بجروح لدى محاولة القبض على المنفذ، بحسب المصدر ذاته. وبالتالي، ارتفعت حصيلة الجرحى إلى ستة بعدما كان الأمن العام أشار في مرحلة أولى إلى جرح خمسة أشخاص.



وكان متحدث باسم مديرية الأمن العام قال في بيان: "أقدم شخص ظهر اليوم في محافظة جرش (51 كلم شمال عمان) على الاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي وضابط صف من مديرية الأمن العام عند محاولة القبض عليه".



وأضاف "جرى على الفور إلقاء القبض على ذلك الشخص وبوشرت التحقيقات معه". وأوضح المصدر أن المصابين "قيد العلاج" في المستشفى.



ويعود آخر هجوم على سياح أجانب في المملكة الى 19 ديسمبر/كانون الأول من عام 2016 في الكرك في جنوب الأردن، وقد أوقع عشرة قتلى بينهم سبعة رجال أمن وسائحة كندية، و34 جريحا هم 15 من عناصر الأمن و17 مدنيا وأجنبيان.



وأصدرت محكمة أمن الدولة أحكاما تراوحت بين الإعدام والسجن ثلاثة أعوام والمؤبد بحق عشرة أشخاص دينوا في الهجوم.



وتجذب محافظة جرش التي تضم آثارا رومانية تعود إلى حقبة ما قبل الميلاد، تتكون من مسارح ومدرجات وأعمدة وحمامات وشلالات وأسوار، مئات الآلاف من السياح سنويا.

فرانس 24/ أ ف ب

