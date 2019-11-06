دوري أبطال أوروبا: أتالانتا يكسب نقطته الأولى ويؤجل تأهل مانشستر سيتي

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باريس (أ ف ب)

كسب أتالانتا الإيطالي نقطته الأولى في أول مشاركة له في تاريخه في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما أرغم ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي على التعادل 1-1 وحرمه من حجز البطاقة الأولى عن المجموعة الثالثة إلى ثمن النهائي الأربعاء في الجولة الرابعة.

وكان مانشستر سيتي في طريقه إلى تحقيق الفوز الرابع تواليا وتخطي الدور الأول عندما تقدم بهدف لمهاجمه الدولي رحيم سترليلينغ في الدقيقة السابعة، ثم حصل على ركلة جزاء أهدرها مهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس (43)، قبل أن ينتفض أتالانتا في الشوط الثاني ويدرك التعادل عبر الكرواتي ماريو باساليتش (49).

وتلقى مانشستر سيتي ضربة موجعة بطرد حارس مرماه البديل الدولي التشيلي كلاوديو برافو في الدقيقة 81 لإعاقته السلوفيني جوزيب إيليسيتش عند حافة المنطقة فاضطر مدربه الإسباني جوزيب غوارديولا إلى إشراك المدافع كايل ووكر للعب في مركز حراسة المرمى، بعدما ضحى باخراج لاعبه الجزائري رياض محرز، كونه لم يعد لديه حارس مرمى اضافي على مقاعد البدلاء،بعدما اضطر غلى الدفع ببرافو مكان البرازيلي إيدرسون الذي تعرض للإصابة ويحوم الشك حول مشاركته الأحد في قمة البريمير ليغ ضد مضيفه ليفربول المتصدر.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة، بفارق خمس نقاط عن شاختار دانييتسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي اللذين تعادلا 3-3.

وكانت سبع دقائق كافية لمانشستر سيتي لهز شباك الفريق الإيطالي بعد لمحات فنية رائعة بدأها البرتغالي برناندو سيلفا بتمريرة متقنة لجيزوس فهيأها بعكب قدمه لستيرلينغ الذي سددها داخل المرمى.

وهو الهدف الخامس لسترلينغ في المسابقة هذا الموسم.

وتسبب إيليسيتش بركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي بعدما لمس الكرة بيده خلال تواجده في الحائط البشري اثر ركلة حرة مباشرة للضيوف، فانبرى لها جيزوس بجوار القائم الأيمن (43).

ونجح اتالانتا في ادراك التعادل مطلع الشوط الثاني وتحديدا بعد أربع دقائق عبر باساليتش غير المراقب بعد عرضية من الأرجنتيني أليخاندرو غوميز داخل المنطقة.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل دينامو زغرب مع ضيفه شاختار دانييتسك 3-3 في مباراة شهدت حالة طرد في صفوف كل فريق بعد بطاقتين صفراوين كانتا من نصيب نيكولا مورو (41 و74) لدى المضيف، ومارلوس لدى الضيوف (73 و79).

وسجل برونو بيتكوفيتش (25) ولوكا ايفانوسيتش (83) والمقدوني الشمالي اريجان أديمي (89) أهداف دينامو زغرب، والبرازيلي آلان باتريك لورينثو (13) وجونيور موراييس (90+3) والبرازيلي ماتيوس كاردوزو (90+8) أهداف شاختار.

© 2019 AFP