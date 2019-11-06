دوري أبطال أوروبا: بايرن يداوي جراحه ببلوغ ثمن النهائي

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ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب)

ضمَّد بايرن ميونيخ الألماني جراحه وبات أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي بفوزه على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 2-صفر الأربعاء في ميونيخ في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويدين النادي البافاري بتأهله إلى مهاجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 69، والبديل الدولي الكرواتي إيفان بيريسيتش الذي أضاف الثاني من أول لمسة بعد دخوله مكان سيرج غنابري (89).

وهو الفوز الرابع تواليا لبايرن ميونيخ فعزز موقعه في الصدارة برصيد 12 نقطة بفارق 8 نقاط أمام مطارده المباشر توتنهام الإنكليزي الذي يحل ضيفا لاحقا على النجم الأحمر الصربي الثالث (3 نقاط)، فيما مني أولمبياكوس لخسارته الثالثة تواليا فبقي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وعوض بايرن ميونيخ خسارته المدوية أمام مضيفه إينتراخت فرانكفورت 1-5 السبت في البوندسليغا والتي أدت إلى إعفاء مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش من منصبه وتعيين مساعده هانز-ديتر فليك، المعروف بـ "هانزي" الذي نجح في اختباره الأول على رأس الإدارة الفنية للنادي البافاري بانتظار الاختبار الثاني السبت المقبل ضد بوروسيا دورتموند في قمة المرحلة الحادية عشرة من الدوري المحلي.

ودفع فليك بالثلاثي توماس مولر والإسباني خافي مارتينيز والكندي ديفيس أساسيا على حساب جيروم بواتنغ والبرازيلي فيليبي كوتينيو والإسباني ثياغو ألكانتارا.

وفرض بايرن ميوننيخ أفضليته منذ البداية وكاد يفتتح التسجيل مبكرا عبر ليون غوريتسكا بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة (5)، وأهدر اللاعب نفسه فرصة ذهبية في الدقيقة 11 عندما تهيأت أمامه كرة من غنابري اثر تسديدة مرتدة لمولر فتابعها فوق المرمى.

ورد غوريتسكا الهدية لغنابري داخل المنطقة لكن الأخير سدد الكرة بجوار القائم (16)، ثم رأسية للدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي اثر تمريرة عرضية من المدافع الدولي الفرنسي بنجامان بافار تصدى لها الحارس البرتغالي جوزيه سا (25).

وتصدى الحارس سا لتسديدة قوية لمولر من داخل المنطقة (35)، ثم حرم القائم الأيسر بايرن ميونيخ من افتتاح التسجيل برده كرة رأسية لغوريتسكا من مسافة قريبة (45).

وتابع بايرن ميونيه ضغطه في الشوط الثاني وتصدى الحارس سا لكرة رأسية قوية لغوريتسكا من مسافة قريبة وتهيأت أمام الفرنسي كينغسلي كومان الذي سددها قوية ارتطمت بأحد المداقعين وتحولت غلى ركنية لم تثمر (50).

وجرب غنابري حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة بعد مجهود فردي بين يدي الحارس سا (59).

ونجح ليفاندوفسكي في افتتاح التسجيل لبايرن ميونيخ عندما استغل تمريرة عرضية من كومان تابعها بيمناه على يسار الحارس سا (69).

وهو الهدف السادس لليفاندوفسكي في المسابقة هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين.

كما هو الهدف الـ22 لليفاندوفسكي في 15 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها 14 في البوندسليغا.

وأهدر كومان فرصة التعزيز عندما تهيأت أمامه كرة والمرمى مشرع تابعها بجوار القائم الأيسر (72).

ونجح بيريسيتش في التعزيز من أول لمسة بعد دخوله مكان ، عندما تهيأت أمامه كرة عرضية للبديل الآخر توليسو فسددها بيسراه قوية داخل المرمى (89).

© 2019 AFP