دوري أبطال أوروبا: سان جرمان الى ثمن النهائي بفوز رابع تواليا وريال يعزز حظوظه

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باريس (أ ف ب)

حجز باريس سان جرمان الفرنسي بطاقته إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزه الرابع تواليا وكان على حساب ضيفه كلوب بروج البلجيكي 1-صفر، فيما خطا ريال مدريد الإسباني خطوة كبيرة للحاق به بسحقه ضيفه غلطة سراي التركي 6-صفر الأربعاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.

في المباراة الأولى، تابع المهاجم الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي، المعار من إنتر ميلان الإيطالي، تألقه مع نادي العاصمة وسجل له هدف الفوز (21).

وفضل مدرب سان جرمان الألماني توماس توخل مرة أخرى إشراك إيكاردي أساسيا على حساب الهداف التاريخي للنادي الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني، فكان الأرجنتيني عند حسن ظن مدربه وسجل له هدف الفوز.

وهو الهدف الثامن لإيكاردي في المباريات السبع الأخيرة.

وحصل كلوب بروج على ركلة جزاء في الدقيقة 76 أهدرها السنغالي مباي دياني.

وجدد سان جرمان فوزه على النادي البلجيكي بعدما كان سحقه بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة في بروج، فعزز موقعه في صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة بفارق خمس نقاط أمام ريال مدريد الذي عزز حظوظه في التأهل بفوز ثان على التوالي بعدما جدد بدوره انتصاره على النادي التركي (فاز 1-صفر في الجولة الثالثة في اسطنبول).

ويلتقي ريال مدريد وضيفه سان جرمان في قمة نارية في الجولة الخامسة في 26 الحالي حيث يسعى النادي الملكي حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (13) إلى الثأر لسقوطه المذل بثلاثية نظيفة في باريس في الجولة الأولى، وحجز بطاقته إلى الدور المقبل.

- هاتريك وتمريرة حاسمة للواعد رودريغو -

وعلى ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد، فرض المهاجم البرازيلي الواعد رودريغو نفسه نجما للمباراة بتسجيله هاتريك في الدقائق 4 و7 و90+2.

ولم يتوقف تألق رودريغو الذي بات في سن الثامنة عشرة و301 يوما أصغر لاعب برازيلي يهز الشباك في تاريخ المسابقة القارية العريقة، على التسجيل في المباراة الثانية له في المسابقة، بل صنع الهدف الرابع الذي سجله الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة (45)، فيما تكفل القائد سيرجيو راموس بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء (14).

وعزز بنزيمة تقدم النادي الملكي في الشوط الثاني بتسجيله هدفه الشخصي الثاني (81).

ومنح رودريغو التقدم لريال مدريد اثر تلقيه كرة من مواطنه مارسيلو هيأها لنفسه بصدره وتلاعب بمدافعين وسددها خادعة على يمين الحارلاس الدولي الأوروغوياني فرناندو موسليرا (4).

وكاد الألماني طوني كروس يضيف الهدف الثاني بتسديدة قوية تصدى لها الحارس بصعوبة (5)، قبل أن يضيف رودريغو الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة من مارسيلو ايضا تابعها على يسار الحارس موسليرا (7).

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء بعد اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو "في إيه آر" اثر عرقلة كروس داخل المنطقة من الفرنسي ستيفن نزونزي فانبرى لها راموس بنجاح مسجلا الهدف الثالث (14).

وصنع رودريغو الهدف الرابع لبنزيمة عندما خطف كرة للمدافع الياباني يوتو ناغاتومو فتوغل داخل المنطقة ومررها للفرنسي الذي تابعها بيمناه داخل المرمى (45).

وعزز بنزيمة تقدم النادي الملكي بالهدف الخامس عندما استغل تمريرة عرضية من داني كارفاخال تابعها داخل المرمى الخالي (81).

وختم رودريغو المهرجان بالهاتريك عندما تبادل كرة مع بنزيمة الذي هيأه له الكرة داخل المنطقة فتابعها بيمناه على يسار موسليرا (90+2).

© 2019 AFP