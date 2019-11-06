محادثات بين السعودية والحوثيين لإنهاء الحرب في اليمن

قال مسؤول سعودي كبير الأربعاء إن الرياض تجري محادثات مع الحوثيين في مسعى لإنهاء النزاع المتواصل في هذا البلد منذ سنوات. وكانت السعودية قد قامت بدور الوساطة في اتفاق بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تم توقيعه الثلاثاء.

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تجري الرياض محادثات مع الحوثيين باليمن، في مسعى لإنهاء الحرب هناك. وهذا أول تأكيد رسمي للحوار بين الجانبين، وفق ما أعلن مسؤول سعودي الأربعاء.



وقال المسؤول السعودي الرفيع المستوى للصحافيين: "نملك قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ عام 2016. نحن نواصل هذه الاتصالات لدعم السلام في اليمن".



وبوساطة سعودية، وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض الثلاثاء اتفاقا يتقاسمان بموجبه السلطة في البلد. وبموجب الاتفاق، سيتولى المجلس الانتقالي الجنوبي عددا من الوزارات في الحكومة اليمنية، وستعود الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن.



وتدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي بين الحوثيين المقربين من إيران، وقوات موالية للحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية والإمارات، منذ أن سيطر الحوثيون على مناطق واسعة قبل أكثر من أربع سنوات.



فرانس24/ أ ف ب