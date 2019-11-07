إيران تستأنف رسميا تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية

تستأنف طهران الخميس تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية، حسب ما أعلنته وكالة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان. وجاء ذلك بعد إعلان الرئيس حسن روحاني في تصريحات له أن بلاده ستستأنف نشاطها النووي. وكانت الولايات المتحدة قد وصفت هذه التصريحات بـ"الابتزاز النووي".

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أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان الخميس أن طهران ستستأنف نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية.



وقالت المنظمة في بيانها "في الدقائق الأولى من يوم الخميس، تم ضخ غاز (اليورانيوم في شبكات أجهزة الطرد المركزي وبدء) إنتاج وتجميع يورانيوم مخصب (...) في منشآت فوردو" التي تقع على بعد نحو 180 كلم جنوبا.

وكانت الولايات المتحدة قد ردت الثلاثاء على تصريحات الرئيس الإيراني حول استئناف طهران تخصيب اليورانيوم، متهمة إيران بممارسة "الابتزاز النووي" وتعهدت بتشديد الضغوط عليها.



وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "ليس لدى إيران سبب معقول لتوسيع برنامجها لتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو أو أي مكان آخر، عدا أن هذه محاولة واضحة للابتزاز النووي، لن تؤدي سوى إلى تعميق عزلتها السياسية والاقتصادية".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن الثلاثاء أن بلاده ستتخلى عن التزامات جديدة في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الست الكبرى عام 2015.

وذكر روحاني، في خطاب نقله التلفزيون الرسمي، إن إيران لديها بموجب الاتفاق في مفاعل فوردو 1044 جهازا للطرد المركزي من الجيل الأول آي آر 1 "تدور من دون ضخ الغاز فيها".



وأمهل روحاني الدول التي لا تزال ملتزمة باتفاق فيينا (الصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، شهرين إضافيين لتلبية مطالب إيران، وإلا فستتخلى بلاده عن المزيد من الالتزامات.



ووافقت طهران بموجب الاتفاق على الحد بشكل كبير من أنشطتها النووية لضمان اقتصارها على التطبيقات المدنية، لقاء رفع جزء من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.



لكن مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق واعتماد إدارة الرئيس دونالد ترامب سياسة ممارسة "أقصى درجات الضغط" على إيران، لم تحصل الجمهورية الإسلامية على الفوائد الاقتصادية المرجوة من الاتفاق.



وقال الرئيس الإيراني بهذا الخصوص: "خطوتنا الرابعة، مثل الخطوات الثلاث الأخرى، يمكن الرجوع عنها، حينما تنفذ الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي التزاماتها كاملة، فإننا سنعود إلى التزاماتنا الكاملة".



فرانس 24/أ ف ب

