اسبانيا تدين نشر ملصقات تصف الصحافيين في كاتالونيا ب"الإرهابيين"

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برشلونة (أ ف ب)

أدان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بشدة نشر ملصقات في شوارع برشلونة الأربعاء تصف الصحافيين في كاتالونيا ب"الإرهابيين".

والملصقات التي تحمل كتابات باللغة الكاتالونية حملت صور ستة صحافيين مع وصفهم بانهم "إرهابيون في خدمة إيبكس"، أي مؤشر البورصة في إسبانيا.

وأعرب سانشيز على تويتر عن "إدانته الشديدة ودعمه للصحفيين الكاتالونيين المستهدفين".

كما ندد بابلو كاسادو، الذي يرأس حزب الشعب اليميني المعارض، بهذه الملصقات ووصفها بأنها "عملية تخويف لا يمكن التسامح معها".

واعتبرت نقابة الصحافيين الاسبان ان "هذه الدرجة من العنف والعدائية تجاه الصحافة لم يسبق لها مثيل في كاتالونيا".

ويأتي ظهور الملصقات وسط توترات في اقليم كاتالونيا بعد اصدار المحكمة العليا الاسبانية أحكاما طويلة بالسجن بحق تسعة زعماء انفصاليين الشهر الماضي.

وأثار الحكم موجة احتجاجات ضخمة أدت الى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.

© 2019 AFP