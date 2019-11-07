الدوري الأميركي للمحترفين: هاردن يسجل 36 نقطة ويعمق جراح غولدن ستايت

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لوس انجليس (أ ف ب)

سجل جيمس هاردن 36 نقطة وقاد هيوستن روكتس الى تعميق جراح غولدن ستايت ووريرز المتخم بالاصابات، بالفوز عليه 119-112 الاربعاء في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

والى نقاطه الـ36، مرر هاردن 13 كرة حاسمة وسجل 6 رميات ثلاثية أمام 18 ألف متفرج على ملعبه "تويوتا سنتر".

ويبرز هاردن راهنا من خارج القوس، اذ سجل 13 من 32 محاولة في آخر مباراتين مقارنة مع 17 محاولة ناجحة من أصل 79 في أول ست مباريات من الموسم.

وكان متوقعا ان تكون المواجهة غزيرة بالنقاط، اذ يحتل ووريرز (120) وروكتس (123) المركزين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من أصل 30 على صعيد استقبال النقاط. ولم ينجح اي من الفريقين في منع خصومه بتسجيل أقل من 100 نقطة في جميع مبارياته هذا الموسم.

وكانت تشكيلة ووريرز شبحا لتلك التي بلغت نهائي الدوري في الموسم الماضي عندما خسرت أمام تورونتو رابتورز. وحتى قبل ان يكسر موزعه النجم ستيفن كوري يده قبل ايام، كان يدفع ثمن اصابة نجمه الآخر كلاي تومسون وانتقال الهداف كيفن دورانت.

وأمام روكتس، لعب ووريرز دون دانجيلو راسل (التواء بكاحله الايمن) ودرايموند غرين (اصابة باصبعه) للمباراة الثالثة تواليا.

ووريرز الذي مني بخسارته السادسة مقابل انتصارين فقط، سجل له البديل اليك بوركس 28 نقطة واريك باسكال 19 نقطة.

واضاف للفائز الموزع النجم راسل وستبروك 18 نقطة و8 متابعات، بي جاي تاكر 22 نقطة و11 متابعة ولاعب الارتكاز السويسري كلينت كابيلا 19 نقطة و16 متابعة.

© 2019 AFP