السلطات الفرنسية تجلي نحو 1200 مهاجر من مخيم شمال باريس

تقوم السلطات الفرنسية منذ وقت مبكر من صباح الخميس بإجلاء نحو 1200 مهاجر من مخيم شمال باريس، حسب محافظة الشرطة في العاصمة الفرنسية. وبدأت العملية عند السادسة صباحا بمشاركة 600 شرطي. وسيتم نقل هؤلاء المهاجرين إلى مراكز إيواء في انتظار النظر في ملفاتهم. المزيد في تقرير لموفد فرانس24.

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قامت الشرطة الفرنسية صباح الخميس بعملية إجلاء نحو 1200 مهاجر من مخيم في شمال شرق باريس. وشارك في العملية، التي بدأت منذ الساعة السادسة صباحا، 600 شرطي.



وهذه العملية الكبرى غير المسبوقة منذ أكثر من عام تأتي في أجواء من تصعيد اللهجة حول سياسة الهجرة وغداة "التعهد" الذي قطعه وزير الداخلية كريستوف كاستانير.

وأكد كاستانير الأربعاء في بيانات الحكومة حول الهجرة أنه سيتم إجلاء المهاجرين من المخيمات في شمال شرق باريس "بحلول نهاية السنة".وأعلن المسؤول عن شرطة باريس ديدييه لالومان للصحافة "لا يمكنني أن أترك وضعا كهذا يشكل خطرا ليس فقط على الأشخاص الذين يقيمون في الشارع بل على السيارات أيضا. لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر".وأضاف "تقررت هذه العملية في إطار تطبيق خطة الحكومة، وهي ليست من باب الصدفة. يجب تغيير الوضع من خلال إخلاء المخيمات".أوا (32 عاما) مهاجرة من ساحل العاج كانت تنام تحت خيمة في بورت لاشابيل منذ وصولها إلى فرنسا قبل عام. ولم تنقل إلى أي مركز استقبال قبل اليوم. وقد قالت، وهي في صف الانتظار للصعود إلى الحافلة، إنهم جاؤوا في الساعة 03:00 ليعرضوا عليها ذلك. وصرحت لوكالة الأنباء الفرنسية: "لا أعلم إلى أين أذهب، لكنني مسرورة لأنني هذا المساء سأنام داخل مبنى".

فرانس24/ أ ف ب