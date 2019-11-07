القضاء الأمريكي: اتهام موظفَين سابقين في تويتر بالتجسس على معارضين سعوديين لصالح الرياض

كشف القضاء الأمريكي الأربعاء أن ثلاثة أشخاص بينهم سعوديان، كانوا يتجسسون على حسابات معارضين على تويتر، لصالح السعودية. وأفاد أن الأشخاص الثلاثة، اثنان منهم موظفان سابقان لدى تويتر، كانوا ينفّذون توجيهات مسؤول سعودي لم تكشف هويته.

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وجهت محكمة فيدرالية أمريكية في ولاية سان فرانسيسكو الأربعاء الاتهام إلى موظّفَين سابقَين في شركة "تويتر" وشخص آخر بالتجسّس على مستخدمين لمنصّة التواصل الاجتماعي، وجهوا انتقادات للعائلة المالكة في السعودية، وفق ما أعلنته وزارة العدل الأمريكية.



وأوضحت الوزارة أن المتّهمين الثلاثة وهم سعوديان وأمريكي عملوا معا لصالح الحكومة السعودية والعائلة المالكة من أجل كشف هويات أصحاب حسابات معارضة على تويتر.



وبحسب لائحة الاتّهام فإن الأشخاص الثلاثة كانوا ينفّذون توجيهات مسؤول سعودي، لم تكشف هويته يعمل لصالح شخص أطلق عليه المحققون اسم "عضو العائلة المالكة-1". وقد أفادت صحيفة واشنطن بوست، بأنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



وأوضح النائب العام الأمريكي ديفيد أندرسون بأن "الشكوى الجنائية التي كشف عنها اليوم تتهم عناصر سعوديين بالعبث بالأنظمة الداخلية لتويتر من أجل الحصول على معلومات شخصية عن معارضين سعوديين والآلاف من مستخدمي تويتر".



وقال في بيان إن "قوانين الولايات المتحدة تحمي الشركات الأمريكية من اختراق خارجي غير شرعي كهذا. لن نسمح باستخدام الشركات الأمريكية أو التكنولوجيا الأمريكية أداة للقمع الخارجي وانتهاك قوانين الولايات المتحدة".



فرانس24/ أ ف ب