الممثلة الفرنسية كاترين دونوف تتلقى العلاج بمستشفى باريسي إثر تعرضها لجلطة

أعلنت عائلة الممثلة الفرنسية كاترين دونوف، البالغة 76 عاما من العمر، أن الممثلة السينمائية المعروفة قد تعرضت لجلطة "محدودة" من حيث نطاق الخطر، نقلت على إثرها إلى المستشفى في باريس، حيث تتلقى العلاج. واشتهرت دونوف في عدة أعمال سينمائية، ونالت جائزة سيزار في 1981 عن دورها في فيلم "لو درنييه مترو" للمخرج فرانسوا بيركو.

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تعرضت الممثلة الفرنسية الشهيرة كاترين دونوف، البالغ من العمر 76 عاما، لجلطة "محدودة جدا" من حيث نطاق الخطر، حسب ما أعلنته عائلتها بعدما أدخلت المستشفى في باريس.



وجاء في بيان صادر عن وكيلة أعمالها كلير بلونديل، أن الممثلة أصيبت "بنقص محدود في تروية الدم لأنسجة الجسم".



وأوضحت "لم تصب بأي ضرر في الأعصاب الحركية، لكنها بحاجة إلى الراحة". ولم تصدر أي تفاصيل أخرى عن حالتها الصحية. وكانت صحيفة "لوباريزان"، ذكرت أن الممثلة أصيبت "بوعكة ليل الثلاثاء الأربعاء".



وتصور كاترين دونوف منذ أسابيع فيلم "دو سون فيفان" (في حياته) للمخرجة إيمانويل بيركو.



ولقد نالت كاترين دونوف شهرة واسعة بفضل مشاركتها في فيلم "لي بارابلوي دو شيربور" لجاك دومي عام 1964، وتعاونت مع كبار المخرجين من رومان بولانسكي إلى لويس بونويل مرورا بأندريه تشينيه ولارس فون ترير.



ونالت أيضا جائزة سيزار لأفضل ممثلة عام 1981 عن دورها في فيلم "لو درنييه مترو" لفرنسوا تروفو. وعادت لتفوز بسيزار آخر العام 1993 عن "إندونشين" لرجيس فارنييه.



ولدت دونوف في 22 أكتوبر/تشرين الأول 1943 في عائلة ممثلين، وبقيت فترة في ظل شقيقتها فرنسواز دورلياك التي كانت نجمة سينمائية، لكنها توفيت في حادث سير العام 1967. لتعود بعدها وترسم مسيرة فنية هي من الأبرز في أوساط الفن السابع الفرنسي.



فرانس 24/ أ ف ب