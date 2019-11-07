بليشكوفا تنفصل عن مدربتها مارتينيز

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براغ (أ ف ب)

أعلنت لاعبة كرة المضرب التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثانية عالمياً الخميس إنها انفصلت عن مدربتها الإسبانية كونشيتا مارتينيز.

وكتبت اللاعبة البالغة من العمر 27 عاما على صفحتها على فايسبوك "لقد قررت بأن لا اواصل العمل مع كونشيتا، لقد كان قرارا صعبا بعد موسم رائع، شكراً على هذا العام واتمنى لك الأفضل، الحياة تتغير".

ونقلت وكالة الأنباء التشيكية عن ميكال هردليكا مدير أعمال وزوج بليشكوفا بأنهما يجريان محادثات مع مدرب جديد، دون الكشف عن اسمه.

وغردت مارتينيز على موقع تويتر قائلة "لقد كان عاما لا يصدق من اللحظات والعواطف الرائعة".

وتمنت بطلة ويمبلدون عام 1994 والبالغة 47 عاما للاعبة وفريقها الأفضل في المستقبل.

وأحرزت بليشكوفا أربعة ألقاب مع مارتينيز هي بريزبين الأسترالية وروما وايستبورن الإنكليزية وتشنغتشو الصينية، وبلغت الدور نصف نهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، وبطولة الماسترز الختامية، وأنهت الموسم في المركز الثاني عالميا.

© 2019 AFP