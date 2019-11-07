مدرب إيفرتون يأمل في عودة غوميز هذا الموسم

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لندن (أ ف ب)

أعلن البرتغالي ماركو سيلفا مدرب إيفرتون الانكليزي لكرة القدم الخميس، أن مواطنه أندريه غوميز الذي خضع لعملية جراحية الثلاثاء لمعالجة كسر في الكاحل الأيمن، يمكن أن يعود إلى الملاعب هذا الموسم.

وقال سيلفا على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل المواجهة المنتظرة أمام ساوثمبتون السبت في الدوري الممتاز "ليس من السهل تحديد موعد معين لعودته. ما يدور في ذهننا بحسب تعليمات أعضاء الفريق الطبي، هو أنه من الممكن رؤية أندريه (غوميز) وهو يلعب مجددا هذا الموسم" الذي ينتهي في ايار/ مايو المقبل.

وتابع "من الواضح، أن هذا ليس شيئا مؤكدا بنسبة 100 بالمئة، ولكن لدينا فرصة جيدة لحصول ذلك. هو قوي، وهذا امر مؤكد، وسيكون اقوى كلاعب".

وخضع غوميز، البالغ 26 عاما، لعملية جراحية الاثنين، بعدما اصيب بكسر في الكاحل الأيمن قبل نحو عشر دقائق من نهاية مباراة فريقه امام توتنهام هوتسبر الأحد (1-1)، بعد تدخل قوي من مهاجم الاخير الدولي الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، أدى لاصطدامه بزميل الأخير العاجي سيرج أورييه.

وتوقفت المباراة لدقائق عدة، قبل أن ينقل غوميز على حمالة. وأثارت الإصابة حالة من الذهول والصدمة لدى اللاعبين، أكانوا زملاء البرتغالي أو حتى سون ولاعبين آخرين في توتنهام نظرا لهول الإصابة القاسية.

وأشهر الحكم مارتن أتكينسون البطاقة الصفراء بداية في وجه الكوري الجنوبي، لكنه سرعان ما غيّر لونها برفعه البطاقة الحمراء بعدما تبيّن حجم الإصابة التي تعرض لها البرتغالي، اذ أدى الخلع الى تغيّر بنوي في وضع القدم اليمنى، لتشكل زاوية بنحو 45 درجة مع الساق.

واقدم الاتحاد الانكليزي الثلاثاء على إلغاء البطاقة الحمراء لسون بعد استئناف تقدم به فريقه، فيما أفاد اللاعب الكوري الجنوبي انه تبادل الرسائل مع غوميز معبرا له عن اسفه الشديد لما حصل.

© 2019 AFP