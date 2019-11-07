يوروبا ليغ: إشبيلية وسلتيك الى دور ال32

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باريس (أ ف ب)

تأهل إشبيلية الاسباني وسلتيك الاسكتلندي الى دور الـ 32 من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعد فوز الاول على مضيفه دوديلانج اللوكسمبورغي 5-2، والثاني على لاتسيو الايطالي 2-1 الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمسابقة القارية. في المجموعة الاولى، حصد اشبيلية، حامل اللقب خمس مرات (رقم قياسي)، العلامة الكاملة من مواجهتيه امام دوديلانج بعدما كان فاز عليه على ارضه بثلاثية نظيفة، ورفع رصيده في صدارة المجموعة إلى 12 نقطة، متقدما بفارق 8 نقاط عن أبويل القبرصي الثاني الفائز على قره باخ الاذربيجاني 2-1.

في لوكسمبورغ، فرض منير الحدادي نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية "هاتريك" لاشيبيلة (27 و33 و66)، فيما أضاف الاسرائيلي مؤنس دابور هدفين (17و36). وسجل للفريق الخاسر دانيل سيناني (69 و80).

افتتح إشبيلية التسجيل بعدما اخترق البرتغالي روني لوبيز دفاع دوديلانج داخل المنطقة ومرر كرة عرضية إلى دابور لم يجد اي صعوبة في إيداعها الشباك (17).

واضاف رجال المدرب جولن لوبيتيغي الهدف الثاني في نسخة مطابقة للهدف الاول، بعد اختراق للوبيز ومتابعة لمهاجم برشلونة السابق الحدادي (27)، الذي عاد وسجل هدفه الثاني الشخصي والثالث لفريقه من ركلة حرة (33).

ورفع الفريق الضيف رصيده إلى أربعة أهداف عبر دابور الذي استفاد من مجهود فردي لزميله نوليتو، فسدد كرة من مسافة قريبة استقرت في الشباك (36).

وتابع الحدادي مهرجانه التهديفي بتحقيقه "هاتريك" (66)، رافعا رصيده إلى خمسة أهداف في المسابقة القارية هذا الموسم.

وقلص سيناني النتيجة في الدقيقة 69، قبل أن يضيف هدفه الثاني الشخصي بتسديدة من داخل المنطقة (80).

في المجموعة الخامسة سقط لاتسيو الايطالي على ارضه في اللحظات القاتلة امام ضيفه سلتيك الاسكتلندي 1-2، وحجز الاخير بطاقة الدور التالي مستفيدا من فوز كلوج الروماني على ضيفه رين الفرنسي 2-صفر.

في العاصمة الإيطالية، افتتح تشيرو إيموبيلي التسجيل لاصحاب الارض بعد سبع دقائق من صافرة البداية، وعادل جيمس فوريست للضيف (38).

وفي الثواني القاتلة بعد خطأ من دفاع لاتسيو دفع ثمنه غاليا حيث وصلت الكرة الى الفرنسي أوليفر نتشام الذي رفعها من فوق حارس الفريق الايطالي الالباني توماس ستراكوشا بعدما خرج لملاقاته، مانحا فريقه هدف النقاط الثلاث والتأهل الى الدور التالي (90+ 5).

وحقق سلتيك فوزه الثالث تواليا ورفع رصيده في الصدارة إلى 10 نقاط، بفارق نقطة عن كلوج، فيما تجمد رصيد لاتسو عند ثلاث نقاط في المركز الثالث من فوز وحيد. ويقبع رين في قاع الترتيب بنقطة.

وخاض لاعبو المدرب الايرلندي الشمالي نيل لينون المباراة بثقة بعد تأهلهم الى نهائي كأس الرابطة أمام غريمه التاريخي رينجرز وذلك بعد فوزه الكبير على هيبرنيان 5-2.

في المجموعة الثانية عشرة جدد اي زد ألكمار الهولندي فوزه على مضيفه أستانا الكازاخستاني بفوزه عليه بنتيجة 5-صفر، بعدما كان اكتسحه ذهابا بسداسية نظيفة، وقطع شوطا كبيرا نحو التأهل.

افتتح ألكمار التسجيل بعد خطأ من المدافع افغيني بوستنيكوف داخل منطقة الجزاء، استغله المهاجم ميرون بوادو ليخطف الكرة ويسدد بيسراه في شباك الحارس الصربي نيناد إريتش (29).

وسجل الفريق المضيف الهدف الثاني عبر النروجي فريدريك ميدتسو من تسديدة أرضية زاحفة من خارج المنطقة خدعت الحارس (52). قبل أن يضيف الثالث عبر المغربي أسامة ادريسي (57)، والرابع بفضل المدافع اليوناني بانتيليس هاتزيدياكوس (75).

واختتم بوادو الاستعراض التهديفي مسجلا هدفه الثاني في هذه الامسية والرابع في المسابقة القارية (77).

وتصدر ألكمار ترتيب الفرق برصيد 8 نقاط، متقدما بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الانكليزي الذي يستضيف لاحقا بارتيزان بلغراد الصربي الثالث برصيد أربع نقاط. فيما يتذيل أستانا قاع الترتيب بعدما تعرض لخسارته الرابعة تواليا.

وبحال تكرار فوزه على بارتيزان بلغراد، سيضمن يونايتد تأهله الى دور الـ32، حيث سيرفع رصيده الى 10 نقاط مقابل 4 لثالث المجموعة بارتيزان.

© 2019 AFP