ريبورتاج - ألمانيا: مدينة سبايت تخشى من وقوع شرخ اجتماعي واقتصادي جديد

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منظر من مدينة سبايت الألمانية صورة من شاشة فرانس24

بالرغم من مرور ثلاثين عاما على سقوط جدار برلين، إلا أن الفوارق الاجتماعية والاقتصادية لا تزال قائمة في بعض مناطق ألمانيا، مثل مدينة "سبايت" قرب العاصمة برلين. اقتصاد هذه المدينة التي كانت تعيش قبل 1989 من صناعة النسيج والكيماويات والورق، أصبح مهددا بسبب توجه ألمانيا نحو الطاقات المتجددة. تقرير: آن مايليت، أيون كاسادو، سوزان جيلزنلوشتر.ويأمل سكانها تجنب شرخ اقتصادي واجتماعي جديد خاصة بعد ما فقدت المدينة ثلث من سكانها بسبب نقص فرص العمل مقارنة بالمناطق الغربية.وما زاد الطين بلة، هو تحصل حزب اليمين المتطرف " البديل من أجل ألمانيا" المناهض للهجرة ب37 بالمائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.