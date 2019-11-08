الرئيسة المقبلة للمفوضية الأوروبية تصف حلف الأطلسي بالمؤسسة "الرائعة"

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برلين (أ ف ب)

اعتبرت الرئيسة المقبلة للمفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين، أنّ حلف شمال الأطلسي مؤسسة "رائعة"، وذلك غداة تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنّ التحالف في حالة "موت سريري".

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة في كلمة القتها عشية احتفالات الذكرى ال30 لسقوط جدار برلين، "رغم دوامات الأسابيع الأخيرة، أجد أنّ حلف شمال الأطلسي أثبت أنّه رائع لكونه درعا واقية للحرية".

وأضافت "لا يمكن أن نروي تاريخ أوروبا من دون تاريخ حلف شمال الأطلسي"، مشددة على أنّه "أقوى تحالف دفاعي في العالم".

وكان الرئيس الفرنسي اعتبر الخميس أنّ الحلف في حالة "موت سريري"، منتقداً قلّة التنسيق بين الولايات المتحدة وأوروبا والسلوك الأحادي الذي اعتمدته تركيا، الحليفة الأطلسية، في سوريا.

وأضاف في مقابلة أجرتها معه مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية، "يجب أن نوضح الآن ما هي الغايات الاستراتيجيّة للحلف الأطلسي".

بدورها، كانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعلنت أنّها لا تشاطر الرئيس الفرنسي رؤيته "الراديكالية".

وأضافت "لا أعتقد أن هذا الحكم غير المناسب ضروري، حتى لو كانت لدينا مشاكل، حتى لو كان علينا ان نتعافى".

© 2019 AFP