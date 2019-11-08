الممثل المصري الشاب هيثم أحمد زكي وحيدا حتى في ساعاته الأخيرة

غلبت صفة "الوحدة" على التقارير الإعلامية المصرية والعربية في حديثها عن وفاة الممثل المصري هيثم أحمد زكي، والذي غيبه الموت فجر الخميس عن عمر ناهز 35 عاما. فقد مات نجل الممثلين الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد وحيدا في منزله بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (قرب القاهرة) متأثرا بـ "هبوط حاد في الدورة الدموية"، كما أكد رئيس نقابة المهن التمثيلية أشرف زكي.

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شددت غالبية التقارير الإعلامية في مصر وخارجها على أن الممثل المصري الشاب هيثم أحمد زكي، الذي فارق الحياة فجر الخميس عن عمر ناهز 35 عاما، عاش يتيما ومات وحيدا. فقد توفي نجل الممثلين المصريين الراحلين أحمد زكي، المتوفي عام 2005، وهالة فؤاد التي غيبها الموت في 1993، عن 35 عاما وحيدا في منزله الواقع في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وأفاد التقرير المبدئي في المستشفى بأن الوفاة طبيعية وسببها "هبوط حاد في الدورة الدموية".

ونقل موقع بوابة "الوطن" الإلكتروني عن رئيس نقابة المهن التمثيلية أشرف زكي قوله إن لا أحد من أهل الفقيد كان موجودا في المستشفى لتسلم جثمانه، ما اضطره لطلب الاستئذان من المحام العام للقيام بذلك.

وصرح أشرف زكي حسبما نقل "الوطن" أن شقيق هيثم أحمد زكي (من والدته) "متواجد في لندن وأقاربه كانوا في البلد ولم يصلوا للقاهرة بعد، ولم يكن متواجدا أحد منهم" مضيفا "تقدمنا بطلب للمحامي العام وكانوا مقدرين للموقف وبعد عدة إجراءات أذن باستلامي الجثمان".

وأجمعت التقارير الإعلامية على أن مديرية أمن الجيزة علمت بورود بلاغ من خطيبة الفنان "بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها"، مضيفة أن "قوة أمنية انتقلت للمكان وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبينت وفاة الفنان الشاب... ".

وتلقت الأوساط الفنية المصرية خبر وفاة هيثم أحمد زكي بصدمة كبيرة، ونشر عدد كبير من الفنانين كلمات تعزية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم ليلى علوي ومنة شلبي ورانيا يوسف وأحمد السقا ومراد مكرم وعلي الطيب.

وعبر الممثل، الذي بدأ مشوراه الفني في 2006 في فيلم "حليم" الذي استكمل فيه دور والده بعد وفاته، بشعوره بالوحدة والكآبة أكثر من مرة خلال لقاءات إعلامية وتلفزيونية. وتسبب ذلك في توقفه عن التمثيل مدة ثلاث سنوات، ليعود في 2010 من خلال مسلسل "الجماعة". وشارك بعدها في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية، منها مسلسل "دوران شبرا" الذي فاز فيه بجائزة أفضل ممثل شاب في مصر.

وفي 2019، أدى هيثم أحمد زكي آخر أدواره من خلال مسلسل "علامة استفهام" الذي عُرض في رمضان الماضي.

علاوة مزياني