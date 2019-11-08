بطولة الماسترز: نادال يخوض سباقا مع الوقت ليكون جاهزا للمنافسة

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لندن (أ ف ب)

يخوض الاسباني رافايل نادال سباقا مع الوقت من أجل ان يكون جاهزا لخوض منافسات بطولة الماسترز لكرة المضرب التي تضم افضل ثمانية لاعبين في العالم وتنطلق الاحد في لندن.

واصيب نادال الذي استعاد صدارة التصنيف العالمي مطلع الاسبوع الحالي، في دورة باريس الاسبوع الماضي التي بلغ دورها نصف النهائي ثم انسحب قبل مواجهة منافسه الكندي الشاب دينيس شابوفالوف بعد معاناة من اصابة عضلية في المعدة.

وقال نادال قبل انطلاق البطولة ب48 ساعة "لا اريد ان اكذب، انا واثق من قدرتي بان الامور ستسير على ما يرام، لكن ينتابني شك ايضا بان الامور قد تسير بشكل سيء نظرا لان الوقت قصير منذ تعرضي للاصابة".

وقال نادال "بالامس (الخميس)، قمت بتسديد الارسالات لكن الامر كان بطيئا جدا. سنحاول وضع جهد اضافي على المنطقة المصابة واذا سارت الامور بشكل جيد سنواصل القيام بالمزيد" مشيرا بانه لم يعد يشعر "باي ألم".

وتابع "يتعين علي معرفة متى استطيع الارسال بنسبة مئة في المئة، الامر لن يحصل يوم غد بكل تأكيد لكننا سنرى كيف ستكون ردة الفعل. سنحاول القيام بالامور بشكل حذر جدا لكي اكون جاهزا لخوض المباريات الاثنين".

واوقعت القرعة نادال في مجموعة "اندري اغاسي" الى جانب الالماني الكسندر زفيريف حامل اللقب العام الماضي، الروسي دانييل ميدفيديف واليوناني ستيفانو تسيتسيباس، علما بانه يتعين على نادال الدفاع عن مركزه الاول في التصنيف العالمي في مواجهة منافسه الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ويؤكد نادال في هذا الصدد "انهاء العام في صدارة التصنيف العالمي هو احد اكبر النجاحات في هذه الرياضة الى جانب احراز لقب ضمن الغراند سلام. انه في اعلى اللائحة في ما يتعلق اهدافي".

اما ديوكوفيتش، فجاء في مجموعة "بيورن بورغ" الى جانب السويسري روجيه فيدرر، النمسوي دومينيك تييم والايطالي ماتيو بيريتيني.

© 2019 AFP