بلاتيني يطالب "ويفا" بمتأخرات رواتب ومكافأة وأتعاب محاماة

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لوزان (سويسرا) (أ ف ب)

أكد الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ("ويفا") الفرنسي ميشال بلاتيني الجمعة أنه يطالب الاتحاد القاري سداد متأخرات الرواتب ومكافأة "منصوص عليها في عقده" وكذلك دفع أتعاب محاماة.

وبحسب مصادر مقربة من الملف، يطالب بلاتيني الذي انتهت عقوبة إيقافه لمدة اربع سنوات في أوائل تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بنحو 7,2 مليون يورو بينها 5,5 مليون يورو متأخرات رواتب، وهي أرقام لم يؤكدها الرئيس السابق للاتحاد القاري.

وقال بلاتيني لوكالة فرانس برس "عن طريق المحامين، أطلب تطبيق العناصر التعاقدية"، معتبرا أن المبالغ التي يتم تداولها "خاطئة".

وفي التفاصيل، يطالب بلاتيني، وفقًا للمصادر القريبة من الملف، بمكافأة قدرها 1,8 مليون يورو "لمساهمته في نجاح كأس أوروبا 2016 الذي استضافته فرنسا"، ودفع 636 ألف يورو أتعاب محامين، بالإضافة إلى متأخرات الرواتب "للفترة من 2016 إلى 2019".

وأوقف بلاتيني (64 عاما) الذي ترأس الاتحاد القاري بين 2007 و2015، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لثمانية أعوام في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2015، لتقلصها محكمة التحكيم الرياضي إلى أربع سنوات في العام التالي، بسبب قبوله دفعة مشبوهة عام 2011 بقيمة 1,8 مليون يورو عن عمل استشاري قام به عام 2002 للرئيس السابق للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر الموقوف بدوره 6 أعوام، دون أن يكون مرتبطا معه بعقد مكتوب.

وانتهت عقوبة إيقاف بلاتيني في 6 تشرين الأول/أكتوبر، ومنذ ذلك الحين أوضح بلاتيني الذي ترشح سابقا لرئاسة الاتحاد الدولي للعبة ("فيفا")، إنه سيعود لعالم كرة القدم.

وأضاف بلاتيني "كان المدير المالي (لويفا) مطالبا بدفع المكافأة لرئيس الاتحاد بخصوص تنظيم كأس أوروبا"، مشيرا إلى أنه "بالنسبة لأتعاب المحامين، فالمسألة تعود إلى الوقت الذي كنت فيه رئيسا ووعد الاتحاد الأوروبي بدفعها".

ايبي/م م/د ح

© 2019 AFP