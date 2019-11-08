تصفيات أوروبا 2020: تشكيلة إيطاليا دون بالوتيلي

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روما (أ ف ب)

استبعد مدرب منتخب ايطاليا روبرتو مانشيني الجمعة المهاجم المشاغب ماريو بالوتيلي عن التشكيلة التي ستخوض مباراتين في تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم، برغم دعوة رئيس الاتحاد لاختياره.

وبعدما وقع مهاجم بريشيا ضحية هتافات عنصرية من قبل جماهير نادي فيرونا الاسبوع الماضي، قال رئيس الاتحاد الايطالي غابرييلي غرافينا ان تواجد المهاجم قد يوجه "رسالة رائعة".

لكن المهاجم البالغ 29 عاما أخفق بالعودة الى تشكيلة المنتخب للمرة الاولى في سنة.

سجل هدفين في ست مباريات في الدوري منذ عودته الى ايطاليا بعد فترة مع مرسيليا الفرنسي. وعلى الصعيد الدولي، سجل بالوتيلي 14 هدفا في 36 مباراة منذ بداية مشواره مع منتخب "سكواردا أتسورا" في عام 2010.

وكانت إيطاليا ضمنت تأهلها الى النهائيات القارية وهي تواجه البوسنة والهرسك في 15 تشرين الثاني/نوفمبر قبل استضافة أرمينيا بعدها بثلاثة أيام.

ووجه مانشيني دعوة أولى لمدافع بريشيا أندريا تشيستانا، لاعب وسط فيورنتينا غايتانو كاستروفيلي ومهاجم بولونيا ريكاردو أورسوليني. كما يعود لاعب وسط اودينيزي رولاندو ماندراغورا ومهاجم ساسوولو دومينيكو بيراردي بعد غياب سنة.

وهنا التشكيلة:

- للمرمى: جانلويجي دوناروما (ميلان)، بيارلويجي غوليني (أتالانتا)، أليكس ميريت (نابولي)، سالفاتوري سيريغو (تورينو)

- للدفاع: فرانشيسكو اتشيربي (لاتسيو)، كريستيانو بيراغي (إنتر ميلان)، ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، أندريا تشيستانا (بريشيا)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، ايمرسون بالمييري (تشلسي الانكليزي)، ليوناردو سبيناتسولا وأليساندرو فلورنتسي وجانلوكا مانشيني (روما)، أرماندو ايتسو (تورينو)، أليسيو رومانيولي (ميلان)

- للوسط: نيكولو باريلا (انتر)، غايتانو كاستروفيلي (فيورنتينا)، جورجينيو (تشلسي الإنكليزي)، رولاندو ماندراغورا (اودينيزي)، ماركو فيراتي (باريس سان جرمان الفرنسي)، نيكولو تسانيولو (روما)

- للهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو)، دومينيكو بيراردي (ساسوولو)، فيديريكو برنارديسكي (يوفنتوس)، فيديريكو كييزا (فيورنتينا)، ستيفان الشعراوي (شنغهاي شنهوا الصيني)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، لورنتسو إنسينيي (نابولي)، ريكاردو اورسوليني (بولونيا)

© 2019 AFP