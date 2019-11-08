تصفيات كأس أوروبا 2020: عودة موراتا إلى تشكيلة إسبانيا

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مدريد (أ ف ب)

عاد المهاجم ألفارو موراتا إلى تشكيلة منتخب إسبانيا لكرة القدم الجمعة، بعدما سجل ستة أهداف في ست مباريات مع فريقه أتلتيكو مدريد.

ويتحضر المنتخب الاسباني الذي سبق له أن ضمن تأهله إلى نهائيات كأس أوروبا 2020، لمواجهتيه الاخيرتين في التصفيات على أرضه أمام مالطا ورومانيا في 15 و18 من الشهر الحالي.

واستدعى مدرب "لا روخا" روبرت مورينو المهاجم موراتا بعد استعادته لمستواه السابق، اثر غيابه عن الاستحقاقين الدوليين الاخيرين أمام النروج والسويد اللذين انتهيا معا بالتعادل الإيجابي 1-1 الشهر الماضي.

كما استدعى مورينو، داني أولمو مهاجم دينامو زغرب الكرواتي للمرة الاولى، فيما عاد باكو ألكاسير مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني الى التشكيلة بعد غيابه بسبب الاصابة.

ومع تأكيد غياب مدافع برشلونة جوردي ألبا عن صفوف المنتخب بسبب تعرضه لشد في أوتار الركبة أمام سلافيا براغ التشيكي الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، سيكون سيرجيو بوسكيتس اللاعب الوحيد الممثل للنادي الكاتالوني في المنتخب. اما ريال مدريد غريمه اللدود فيتمثل بالقائد سيرخيو راموس وداني كارفاخال.

ويتصدر أبطال أوروبا لعامي 2008 و2012 والعالم 2010 المجموعة السادسة برصيد 20 نقطة من ستة انتصارات وتعادلين، بفارق خمس نقاط عن السويد الثانية، وست نقاط عن رومانيا في المركز الثالث بعد مرور ثماني مراحل.

وفي ما يأتي أسماء اللاعبين:

لحراسة المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، كيبا أريزابالاغا (تشلسي الإنكليزي)، باو لوبيز (روما الإيطالي).

للدفاع: سيرخيو راموس وداني كارفاخال (ريال مدريد) وخيسوس نافاس (إشبيلية)، راوول ألبيول وبو توريس (فياريال)، خوان برنات (باريس سان جرمان الفرنسي)، إنيغو مارتينيز (أتلتيك بلباو)، خوسيه لويس غايا (فالنسيا).

للوسط: سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودري هرنانديز (مانشستر سيتي الإنكليزي)، ساوول نيغيز (أتلتيكو مدريد)، فابيان رويز (نابولي الإيطالي)، تياغو الكانتارا (بايرن ميونيخ الألماني)، سانتي كازورلا (فياريال).

للهجوم: ميكيل أويارزابال (ريال سوسييداد)، رودريغو مورينو (فالنسيا)، جيرارد مورينو (فياريال)، باكو ألكاسير (بوروسيا دورتموند الألماني)، داني أولمو (دينامو زغرب الكرواتي)، ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد).

© 2019 AFP