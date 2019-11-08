ريبورتاج - ذكرى سقوط جدار برلين: قصة "لاجئي جمهورية ألمانيا الديمقراطية" في.. ألمانيا الغربية

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صورة مقتطفة من الفيديو فرانس24

فر ثلاثة ملايين شخص بين عامي 1949 و1989 من ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الغربية ليشكلوا ما كان يسمى في ذلك الوقت "لاجئي جمهورية ألمانيا الديمقراطية". ومكث معظمهم في ألمانيا الغربية ليندمج في مجتمعه الجديد، ومنهم من ساعدوا بعد سقوط جدار برلين في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 1989 في برامج دمج مهاجرين قدموا إلى ألمانيا طلبا للجوء. وبفضل التزامهم تمكن كثير من اللاجئين الذين قدموا إلى ألمانيا منذ عام 2015 من دخول سوق العمل.