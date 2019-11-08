رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يعين وزيرا جديدا للدفاع ويتحالف مع "اليمين الجديد"

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يستمع إلى وزير الخارجية الإسرائيلي كاتز خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في القدس 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة أنه سيعين نفتالي بينيت وزيرا للدفاع، وشكل ائتلافا مع "اليمين الجديد" الذي ينتمي له بينيت، ووزيرة العدل السابقة إيليت شاكيد. وفي الوقت الذي يحاول بيني غانتس الحصول على تأييد 61 نائبا في الكنيست لتشكيل حكومة ائتلافية، تحالف نتانياهو مع نواب اليمين الجديد الثلاثة ليشكل ائتلافا بين حزبهم وحزب الليكود.

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عين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة نفتالي بينيت وزيرا للدفاع، وشكل ائتلافا بين حزبه الليكود و"اليمين الجديد" الذي ينتمي له بينيت، ووزيرة العدل السابقة إيليت شاكيد. وفشل نتانياهو في تشكيل حكومة ائتلاف بعد انتخابات 17 سبتمبر/أيلول وقد رفض سابقا إعطاء بينيت هذه الحقيبة.

وفي الوقت الذي يحاول فيه منافسه الرئيسي بيني غانتس الحصول على تأييد 61 نائبا في الكنيست، نصف عدد النواب زائد واحد لتشكيل حكومة ائتلافية، فقد تحالف نتانياهو مع النواب الثلاثة المنتمين لليمين الجديد.

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وأفاد بيان صادر عن الليكود أن "رئيس الوزراء نتانياهو عرض على نفتالي بينيت تعيينه وزيرا للدفاع، ووافق الأخير على العرض".

وتابع "لقد وافق بينيت على أنه إذا تم تشكيل حكومة جديدة دون إجراء انتخابات ثالثة، فسيتم تعيين شخص آخر وزيرا للدفاع".

كما اتفق الاثنان على أن "اليمين الجديد الذي شكله بينيت ووزيرة العدل السابقة إيليت شاكيد ، سينضم إلى الائتلاف مع الليكود ويلتزم العمل كقوة مشتركة خلال الفترة البرلمانية الحالية"، بحسب البيان.

وكتبت شاكيد على تويتر "في قرار مشترك اتفقنا على تعيين بينيت وزيرا للدفاع حتى يتم تشكيل حكومة جديدة".

"في حال لم تنضج المفاوضات مع الليكود سنجد بدائل"

من جهته، قال غانتس رئيس ائتلاف "كاحول لفان" (أزرق أبيض) على الفيس بوك "لقد مر حوالي أسبوعين منذ أن فوضني رئيس الدولة تشكيل الحكومة. كانت المهمة الرئيسية ولا تزال، تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة وليبرالية".

وأضاف "في الوقت نفسه، نستكشف بدائل أخرى لتشكيل الحكومة إذا لم تنضج المفاوضات مع الليكود، وبالطبع هناك أشياء تجري في الغرف المغلقة (...) لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتشكيل الحكومة ومنع إجراء مزيد من الانتخابات الباهظة الثمن وغير الضرورية".

وأكد غانتس أنه التقى نتانياهو مرتين قائلا "للأسف أخشى أن يكون الليكود غير معني بالتوصل إلى اتفاق حقيقي، وغير راغب في مناقشة الخطوط الأساسية للحكومة المستقبلية".

وأضاف "لقد قرر زعيم الليكود نتانياهو جر إسرائيل إلى حملة انتخابية للمرة الثالثة وهذه مصيبة للدولة".

كما وصف غانتس تعيين بينيت بأنه "غير مناسب"، متهما نتانياهو بالتصرف بدافع "مصلحة سياسية وشخصية ضيقة".

وسرعان ما رد نتانياهو قائلا إن الليكود مستعد لتقديم تنازلات بينما كان غانتس "يستخدم كل الأعذار لعدم تشكيل الحكومة التي يريدها المواطنون: حكومة وحدة وطنية".

فرانس24/ أ ف ب