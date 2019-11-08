ريبورتاج: وقفات احتجاجية في طرابلس اللبنانية أمام بعض مؤسسات الدولة "الداعمة للفساد"

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 فرانس 24

مايسة عواد | نادية مسيح | جورج يزبك | روميو لانغلوا | فيديو : مايسة عواد

تدخل احتجاجات لبنان أسبوعها الرابع، فبعد غلق الطرق وثبات المحتجين بساحات البلاد الرئيسية، بدأ المتظاهرون بالتجمهر أمام بعض مؤسسات الدولة التي ساهمت برأيهم في دعم الفساد. وكان مصرف لبنان بمدينة طرابلس واحدا من تلك المؤسسات التي رأى المحتجون فيها مساهمة غير مباشرة في عمليات الفساد. ويعاني الاقتصاد اللبناني أزمة خانقة منذ سنوات ويتجاوز الدين العام 85 مليار دولار. وبرغم الخسارة الاقتصادية، يتمسك المحتجون بمطالبهم في إزاحة الفاسدين من المشهد السياسي. تقرير موفدي فرانس24 إلى لبنان مايسة عواد وروميو لانغلوا وجورج يزبك ونادية مسيح.