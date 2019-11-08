طهران أسقطت طائرة مسيرة "لم تحدد هويتها" قرب ساحل الخليج (وكالات ايرانية)

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طهران (أ ف ب)

أسقط الجيش الإيراني الجمعة طائرة مسيرة لم تحدد هويتها في منطقة ميناء ماشهر الواقع في جنوب غرب إيران على ساحل الخليج، حسب ما ذكرت وكالات الأنباء الإيرانية.

وأفادت وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا) أن "الدفاعات الجوية المضادة انطلقت قبل الظهر ودمرت" الطائرة التي كانت تحرلق "في سماء ميناء بندر ماشهر" في محافظة خوزستان.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء القريبة من المحافظين وحسنة الاطلاع في ما يتعلق بقضايا الدفاع، أن الطائرة أسقطت بمنظومة "مرصاد" الدفاعية الصاروخية.

ولم تعط الوكالتان أي تفاصيل إضافية.

في 20 حزيران/يونيو، أسقطت إيران طائرة أميركية بدون طيار فوق مضيق هرمز قالت طهران إنها "انتهكت المجال الجوي الإيراني". واعترفت واشنطن حينها بأنها فقدت طائرة بدون طيار، لكنها ادعت أن الطائرة كانت في المجال الجوي الدولي.

بعد هذا الحادث، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ألغى ضربات انتقامية ضد إيران في اللحظة الأخيرة، حتى لا يتسبب بخسائر فادحة.

وازداد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ ستة أشهر على خلفية تعرض سفن وناقلات نفط لهجمات في الخليج والعقوبات التي أعادت واشنطن فرضها بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي المبرم مع إيران.

وحضت واشنطن المجتمع الدولي الخميس على اتخاذ تدابير "مشددة" للضغط على إيران بعد استئنافها أنشطة تخصيب اليورانيوم في منشأة فاردو تحت الأرض كجزء من ردها على الانسحاب الأميركي في 2018 من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية أميركية عليها.

© 2019 AFP