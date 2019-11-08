مديرة الاستخبارات الأمريكية تجري محادثات مع الملك سلمان بعد اتهامات بالتجسس على معارضين سعوديين

زارت مديرة الاستخبارات الأمريكية جينا هاسبل الخميس الرياض، حيث أجرت محادثات مع العاهل سلمان بن عبد العزيز. قالت وكالة الأنباء الحكومية "واس" إنه تم خلالها مناقشة "الموضوعات ذات الاهتمام" المشترك. وجاءت هذه الزيارة بعد ساعات من توجيه القضاء الأمريكي لثلاثة أشخاص، بينهم سعوديان، تهمة التجسس على حسابات معارضين سعوديين على تويتر.

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قامت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) جينا هاسبل بزيارة إلى الرياض، أجرت خلالها محادثات مع العاهل السعودي، بعد ساعات على اتهام القضاء الأمريكي لثلاثة أشخاص بينهم سعوديان بالتجسس على حسابات معارضين سعوديين على تويتر لصالح الرياض.



وقالت وكالة الأنباء الحكومية "واس" إن الملك وهاسبل ناقشا "الموضوعات ذات الاهتمام" المشترك بحضور عدد من المسؤولين السعوديين بينهم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله.



وجاءت الزيارة بعد ساعات على اتهام القضاء الأمريكي ثلاثة أشخاص، هم سعوديان أحدهما موظف سابق في "تويتر" وأمريكي كان يعمل في الشركة نفسها، بالتجسس على مستخدمين لمنصة التواصل الاجتماعي وجهوا انتقادات للعائلة المالكة في السعودية.



وقال مسؤول سعودي لصحافيين في واشنطن مشترطا عدم كشف اسمه إن المملكة لم تنظر بعد في هذه القضية. وأضاف "لكن يمكنني أن أخبركم بأننا نتوقع من جميع مواطنينا احترام قوانين الدول التي يعيشون فيها".



وقال النائب العام الأمريكي ديفيد أندرسون في بيان إن "الشكوى الجنائية التي كشف عنها اليوم تتهم عناصر سعوديين بالبحث في الأنظمة الداخلية لتويتر من أجل الحصول على معلومات شخصية عن معارضين سعوديين والآلاف من مستخدمي تويتر".



واتهم السعودي علي آل زبارة (35 عاما) والأمريكي أحمد أبو عمو (41 عاما) باستخدام صفتهما كموظفين في تويتر للحصول على عناوين بروتوكول الإنترنت والبريد الإلكتروني وتواريخ الولادة من حسابات على تويتر، ونقل هذه المعلومات بعد ذلك إلى الرياض.



أما السعودي أحمد المطيري (30 عاما) فهو متهم بأنه قام بدور وساطة بين الرجلين وحكومة بلده. كما يشتبه بأنه ساعد آل زبارة على الفرار من الولايات المتحدة في نهاية 2015 بعدما طرحت عليه إدارة تويتر أسئلة للمرة الأولى.

فرانس24/ أ ف ب