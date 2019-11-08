مدير مكتب ترامب يتجاهل طلب الكونغرس الادلاء بشهادته في اطار قضية عزل الرئيس

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واشنطن (أ ف ب)

تجاهل مايك مولفاني مدير مكتب دونالد ترامب الجمعة دعوة الكونغرس للادلاء بشهادته أمام الكونغرس في التحقيق الذي فتحه الديموقراطيون لإقالة الرئيس الأميركي.

ومولفاني أكبر مسؤول في البيت الأبيض تلقى مثل هذه الدعوة. لكن السلطة التنفيذية ترفض التعاون في التحقيق منددة ب"حملة وخدعة من الديموقراطيين في محاولة للفوز" بالانتخابات الرئاسية في 2020.

وأكد ترامب الجمعة أنه كان "يود" أن يتوجه مدير مكتبه إلى الكونغرس. وصرح للصحافيين "أعتقد أنه كان ليقوم بعمل ممتاز جدا".

وتعتبر لجنة التحقيق المشتركة في مجلس النواب أن مولفاني "قد يكون متورطا بشكل مباشر في المحاولة التي دبرها الرئيس ترامب ووكيله الشخصي رودولف جولياني وآخرون للضغط على الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ليجري تحريات يستفيد منها ترامب سياسيا".

وقال الديموقراطيون إن "الأدلة التي جمعت (...) توحي بأن مولفاني قد يكون لعب دورا مباشرا في المخطط للضغط على الحكومة الأوكرانية للتدخل في الانتخابات الأميركية في 2020 من خلال فبركة معلومات تضر بمعارضي ترامب السياسيين ومحاولة التستر على هذه الأعمال".

وتجاهل شهود بينهم المستشار السابق للأمن القومي للرئيس الأميركي جون بولتون دعوة الكونغرس الذي استمع رغم ذلك إلى 10 أشخاص في جلسات مغلقة منذ شهر رغم رفض البيت الأبيض التعاون.

ويدخل التحقيق الأربعاء مرحلة جديدة مع بدء الجلسات العلنية لعدد من الشهود ما قد يؤدي إلى إطلاق إجراءات العزل بحق ترامب.

وبدأ الديموقراطيون في 24 أيلول/سبتمبر الماضي هذا التحقيق في مجلس النواب حيث يتمتعون بغالبية. ومجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون سيكلف لاحقا اتخاذ قراره في قضية عزل ترامب.

ومن المستبعد تمرير مثل هذا القرار نظرا إلى الدعم الذي يحظى به في مجلس الشيوخ.

© 2019 AFP