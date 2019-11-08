منشقة كورية شمالية تقول إن كيم "لا يستحق" إطراءات ترامب

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واشنطن (أ ف ب)

قالت منشقة كورية شمالية الخميس بعد لقاء مع دونالد ترامب إن الزعيم كيم جونغ اون لا يستحق الإطراء المبالغ فيه من الرئيس الأميركي.

وقالت غريس جو للصحافيين إن كيم "لا يستحق كل ذلك الإطراء".

وكثيرا ما امتدح ترامب كيم وتحدث عن صداقتهما الوثيقة بل حتى "الحب" ضمن محاولاته إقناع الزعيم الكوري الشمالي بوضع حد لبرنامجه التسلحي النووي المتزايد.

وجو التي فرت من كوريا الشمالية بعد أن فقدت غالبية أفراد عائلتها بسبب الاضطهاد والجوع، التقت بترامب في إطار احياء البيت الأبيض اليوم الوطني لضحايا الشيوعية.

وقالت فيما بعد إنها تعتقد أن ترامب وعندما يتحدث بمودة عن كيم فإنه لا يعني ذلك حقا. وأوضحت "أعتقد أن المسألة تتعلق بالسياسة" معتبرة أن ترامب كان يحاول أن يكون "لطيفا جدا" و"مهذبا".

وأضافت "لا أعتقد أنه قال تلك الكلمات الجميلة تجاه كيم جونغ أون تعبيرا عن مشاعر حقيقية".

وتابعت "إذا كان حقا يقوم بإطراء كيم بتلك الكلمات وكان ذلك حقيقة، فإني لا أوافق حقيقة على ذلك".

وقالت جو الخميس إنها فقدت ثلاثة من أفراد أسرتها بسبب الجوع في التسعينات الماضية وبأن والدها قتل على يد السلطات.

وقالت إن باقي أفراد أسرتها حاولوا أربع مرات الهرب إلى الصين لكنهم أعيدوا كل مرة، قبل أن تتمكن بنهاية الأمر من الوصول إلى الولايات المتحدة في 2008 وتصبح مواطنة أميركية.

وأضافت "بعد أن وصلت إلى أميركا تعلمت كيف يمكننا العيش مثل البشر وأشعر الآن بأن الحرية شيء مدهش".

© 2019 AFP