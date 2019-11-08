هونغ كونغ: دعوات لتظاهرات مسائية وإضاءة الشموع تكريما لطالب توفي أثناء الاحتجاجات

دعت منتديات عديدة تنسق حركة الاحتجاج في هونغ كونغ الجمعة إلى تظاهرات مسائية وإضاءة الشموع، تكريما لطالب بالغ من العمر 22 عاما، توفي إثر سقوطه من طابق لموقف للسيارات أثناء تفريق قوات الأمن لإحدى التظاهرات.

إعلان اقرأ المزيد

ينتظر أن يخرج المتظاهرون ليل الجمعة بكثافة إلى شوارع هونغ كونغ تلبية لدعوات المطالبين بالديمقراطية في المدينة، تكريما لروح طالب توفي إثر سقوطه من طابق لموقف للسيارات أثناء عملية لقوات الأمن في تفريق المحتجين.



ودعت منتديات عديدة تنسق حركة الاحتجاج ولا قائد فعليا لها، على الإنترنت السكان إلى جلب شموع والمشاركة في تظاهرات مسائية، تكريما للطالب البالغ من العمر 22 عاما.



وكان مستشفى الملكة إليزابيث قد أكد قبيل ذلك وفاة أليكس تشاو، الطالب في علوم الكمبيوتر في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، عند الساعة 08,09 (00,09 ت غ) من الجمعة.



وكان تشاو قد نُقل إلى المستشفى صباح الإثنين بعد ليلة من الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في منطقة تسونغ كوان أو، شرق هونغ كونغ. وتم العثور عليه في بركة دماء في موقف السيارات الذي كانت الشرطة قد أطلقت بالقرب منه الغاز المسيل للدموع، ردا على متظاهرين أقدموا على إلقاء أشياء من داخل المبنى متعدد الطبقات.



وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة منذ يونيو/حزيران أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها للصين من البريطانيين عام 1997. وانطلق التحرك احتجاجا على محاولة الحكومة تمرير مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين.



وتم تعليق نص مشروع القانون، لكن المتظاهرين وسعوا مطالبهم التي تحولت إلى احتجاج على تراجع الحريات في هونغ كونغ وعلى التدخل المتزايد للصين في شؤون المنطقة التي تتمتع باستقلال شبه ذاتي.

فرانس24/ أ ف ب