البرازيل: حشود تستقبل الرئيس السابق المفرج عنه لولا دا سيلفا في ساو باولو

الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يلقي كلمة بعد إطلاق سراحه من السجن، في كوريتيبا، البرازيل 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وسط حشود من مناصريه، وصل الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا السبت إلى مقر نقابة عمال الحديد في ساو باولو، غداة خروجه من السجن. وكان لولا قد تعهد عقب الإفراج عنه "مواصلة النضال من أجل البرازيليين"، فيما وصفه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بـ"الحقير"، داعيا مواطنيه "المحبين للحرية" إلى عدم الاكتراث به.

إعلان اقرأ المزيد

استقبلت السبت حشود من مناصري الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي خرج من السجن، وكان قد قضى فيه أكثر من عام ونصف العام. وغداة خروجه، توجه لولا إلى مقر نقابة عمال الحديد في ساو باولو التي ترأسها سابقا. ولدى وصوله إلى مقر النقابة، احتشد مناصروه وتهافتوا لمعانقته ومصافحته.

وعُلّقت لافتة ضخمة على مقر النقابة تحمل صورة لولا محاطا ببحر من المناصرين يرتدون قمصانا "تي-شيرت" حمر، ويلوحون بأعلام كتب عليها "الحرية للولا". وأعربت روكي إنريكيه، البالغة من العمر 24 عاما لوكالة الأنباء الفرنسية عن "امتنانها لإطلاق سراحه من حبس ظالم..."، منتظرة وصول الرئيس الأسبق.

وكان لولا قد تعهد فور خروجه من السجن "مواصلة النضال من أجل البرازيليين". وقال إن "الشعب ينهشه الجوع أكثر فأكثر ويعاني البطالة ويعمل لدى "أوبر" (شركة سيارات الأجرة) أو في توصيل البيتزا".

الرئيس البرازيلي يصف لولا بـ"الحقير"

ووصف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو لولا بالـ"حقير" داعيا مواطنيه "المحبين للحرية" إلى عدم الاكتراث به. وفي أول تعليق له على الإفراج عن لولا الذي هاجم الحكومة البرازيلية الحالية فور إطلاق سراحه، قال بولسونارو عبر تويتر إن لولا "حر مؤقتا، ولكنه مدان".

للمزيد: فرانس24 تحاور الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا في السجن

وأضاف الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف عبر تويتر، "نحن نمثل غالبية، نحن محبو الحرية والخير. لا يمكننا ارتكاب أخطاء"، مضيفا أنه "حين يفقد الجنود قيادتهم ووجهتهم، فإنهم يطلقون النار في كل اتجاه، بما في ذلك على أصدقائهم".

وحكم على لولا في قضية فساد، ولكنه خرج الجمعة من الحبس بعد قضائه 19 شهرا في السجن، وذلك بموجب قرار صدر عن المحكمة العليا شمل خمسة آلاف سجين.

فرانس24/ أ ف ب