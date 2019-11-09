الدوري الفرنسي: باريس سان جرمان يعود بفوز صعب من بريست ويعزز موقعه في الصدارة

سجل باريس سان جرمان السبت فوزا صعبا 2-1 خارج الديار على حساب بريست في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي، ليعزز بذلك موقعه في الصدارة.

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عاد باريس سان جرمان بفوز صعب بطعم "أرجنتيني" من بريست، حيث انتصر على الفريق المحلي بـ2-1، ليعزز صدارته موقتا ضمن المرحلة الثالثة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم السبت.



ورفع سان جرمان رصيده إلى 30 نقطة متقدما بفارق 10 نقاط عن منافسه المباشر أنجيه، الذي يلتقي رينس لاحقا.



وخاض فريق العاصمة الفرنسية المباراة في غياب نجمي خط الهجوم البرازيلي نيمار وكيليان مبابي بداعي الإصابة، في حين شارك المهاجم الأوروغوياني كافاني في أول مباراة له أساسيا منذ أغسطس/ آب الماضي بعد إصابة في وركه.



وأعرب مدرب سان جرمان الألماني توماس توخل عن سعادته بفوز فريقه. وقال في هذا الصدد "أنا سعيد جدا لأننا خضنا مباراة تشبه مباريات الكؤوس، صعبة جدا وسط رياح قوية". وأضاف "نحن أول فريق يفوز على أرض بريست هذا الموسم ولا يمكن أن نسجل 4 أهداف في كل مباراة".



أما مدرب بريست أوليفييه دالوليو علق على هزيمة فريقه بالقول: "أشعر بخيبة أمل من النتيجة، لكن ليس من ناحية الأداء. نتعلم كثيرا عندما نواجه باريس سان جرمان".





فرانس24/ أ ف ب





