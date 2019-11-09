الضغوط على كييف كانت تثير قلقا في البيت الأبيض قبل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين

إعلان اقرأ المزيد

واشنطن (أ ف ب)

بعدما شعروا بالقلق من ابتزاز يمارسه أحد المقربين من دونالد ترامب على كييف، أطلق مستشارون في البيت الأبيض تحذيرات قبل أسبوعين من طلب الرئيس الأميركي من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التحقيق بشأن أحد خصومه.

وكشفت محاضر جلسات مغلقة نشرت الجمعة أن الكسندر فيندمان وفيونا هيل العضوان النافذان في مجلس الأمن القومي، كشفا في جلسة استماع مغلقة في الكونغرس أنهما أبلغا الإدارة القانونية في البيت الأبيض بقلقهما منذ العاشر من تموز/يوليو.

وكانا قد حضرا اجتماعا أعلن فيه سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند لوفد أوكراني أنه سيتم استقبال رئيس بلده فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض إذا أعلن عن إجراء تحقيقات حول الديموقراطي جو بايدن الذي يتمتع بموقع جيد لمنافسة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2020.

وقالت فيونا هيل مساعدة المستشار السابق للأمن القومي جون بولتون إن "السفير سوندلاند أوضح بحضور الأوكرانيين أنه متفق مع مدير مكتب الرئيس ميك مالفيني لعقد لقاء إذا حققت التحقيقات" السياسية تقدما.

وأضاف فيندمان وهيل أن بولتون الذي أقيل من منصبه في أيلول/سبتمبر "صدم (...) وأنهى الاجتماع فجأة".

وتابع سوندلاند وهو رجل أعمال قدم تبرعات كبيرة لحفل تنصيب ترامب، حديثه مع الأوكرانيين في قاعة أخرى في البيت الأبيض. وقال فيندمان إن السفير ذكر بوضوح جو بايدن الذي كان ابنه يملك لفترة طويلة أعمالا في أوكرانيا.

- "قنبلة يدوية" -

طلب بولتون الذي كان غاضبا جدا، من هيل إبلاغ محامي مجلس الأمن القومي. وأصدر أوامر إلى مساعدته قائلا "قولي له إنني لا أقبل بسلوك مهربي المخدرات الذي يعده سوندلاند ومالفيني"

في الوقت نفسه، تحدث فيندمان "عن الحادث" لهذا المحامي، معبرا عن قلقه من أن ضغوطا سياسية "تدخل في مناقشات حول الأمن القومي".

وفي مناسبة أخرى، منع جون بولتون رسميا طاقمه من التحدث إلى رودي جولياني المحامي الشخصي لدونالد ترامب الذي كان يساهم في حملة الضغط على أوكرانيا. وصرحت هيل أن بولتون "قال إن رودي قنبلة يدوية ستفجر كل شيء".

وعلى الرغم من هذه التحذيرات طلب ترامب من زيلينسكي "النظر في وضع" بايدن والتحدث إلى جولياني.

وهرع اللفتنانت كولونيل فيندمان الذي كان يستمع إلى الاتصال الهاتفي مباشرة، ما إن انتهت المكالمة إلى محامي مجلس الأمن القومي "ليشاطره قلقه".

وأصيبت فيونا هيل التي لم تحضر المكالمة "بصدمة" عندما قرأت نصها. وقالت لأعضاء الكونغرس "قرأت الكثير من محاضر الاتصالات خلال عامين ونصف العام في البيت الأبيض لكنني لم أر شيئا كهذا".

- "استغلال للسلطة" -

تضعف هذه الشهادات الدفاع عن ترامب الذي يؤكد أنه ضحية "حملة شعواء" ودعا مستشريه إلى الامتناع عن المشاركة في التحقيق الذي يجريه الكونغرس.

وتجاهل مايك مالفيني مدير مكتبه الجمعة دعوة الكونغرس للادلاء بشهادته. مالفيني هو أكبر مسؤول في البيت الأبيض دعي للأدلاء بإفادته.

وتعتبر لجنة التحقيق المشتركة في مجلس النواب أن مالفيني "قد يكون متورطا بشكل مباشر في المحاولة التي دبرها الرئيس ترامب ووكيله الشخصي رودولف جولياني وآخرون للضغط على الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ليجري تحريات يستفيد منها ترامب سياسيا".

وقال الديموقراطيون إن "الأدلة التي جمعت (...) توحي بأن مالفيني قد يكون لعب دورا مباشرا في المخطط للضغط على الحكومة الأوكرانية للتدخل في الانتخابات الأميركية في 2020 من خلال فبركة معلومات تضر بمعارضي ترامب السياسيين ومحاولة التستر على هذه الأعمال".

© 2019 AFP