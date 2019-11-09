العراق: مقتل سبعة أشخاص على الأقل في الاحتجاجات المطالبة بـ"إسقاط النظام"

رد فعل متظاهر عراقي بعد مقتل أصدقائه خلال الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة في بغداد، العراق في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية السبت أن سبعة متظاهرين قتلوا، ستة منهم بالرصاص الحي ومتظاهر بقنبلة غاز مسيل للدموع، كما أصيب 80 آخرون على الأقل بجروح، خلال مواجهات بين القوات الأمنية والمحتجين، المطالبين بـ"إسقاط النظام".

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ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن سبعة متظاهرين قتلوا السبت، وأصيب نحو 80 شخصا على الأقل عقب بدء قوات الأمن بتفريق المحتجين، المطالبين بـ"إسقاط النظام"، بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وذلك على ضوء اتفاق سياسي يرمي إلى إبقاء السلطة الحالية حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات.

وبحسب مراسلين من وكالة الأنباء الفرنسية، كان دوي الرصاص كثيفا عند مدخل النفق المؤدي إلى ساحة التحرير من جهة جسر السنك، وشاهدوا عددا من المتظاهرين المصابين بالرصاص والمضرجين بالدماء قبل أن يتم نقلهم بعربات ال"توك توك"، بسبب النقص في سيارات الإسعاف.

وأدى ذلك إلى مقتل أربعة متظاهرين، ثلاثة منهم بالرصاص الحي، وواحد بقنبلة غاز مسيل للدموع، وإصابة 80 آخرين على الأقل بجروح، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وإلى أقصى الجنوب، في محافظة البصرة الغنية بالنفط، استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي ضد المتظاهرين المتوجهين إلى مبنى مجلس المحافظة. وأسفر ذلك عن مقتل ثلاثة أشخاص وسقوط عشرات الجرحى، بحسب مصادر طبية.

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قوات الأمن تستعيد السيطرة على ثلاثة جسور

ومع بدء رص الصفوف سياسيا، بدأت القوات الأمنية تتقدم في الشارع. وتمكنت تلك القوات من استعادة السيطرة على ثلاثة جسور من أصل أربعة سيطر عليها المتظاهرون في بغداد، بحسب ما أفاد مراسلون لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتقدم المتظاهرون أولاً باتجاه جسر الجمهورية، الذي يصل التحرير بالمنطقة الخضراء التي تضم مقار حكومية. ورفعت القوات الأمنية على الجسر ثلاثة حواجز إسمنتية، يقف المتظاهرون عند أولها.

وبعد ذلك، تقدم متظاهرون آخرون باتجاه جسور السنك والأحرار والشهداء الموازية لجسر الجمهورية شمالاً.

وشهدت تلك الجسور الثلاثة ليلا مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي صدتهم، وفق مراسلي وكالة الأنباء الفرنسية.

أما بالنسبة إلى المخيمات التي أقامها المحتجون في ساحات بغداد ومدن الجنوب، ففضتها القوات الأمنية بالقوة في البصرة، وأحرقتها بالقنابل المسيلة للدموع في مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة.

ومع استمرار قطع الإنترنت في البلاد منذ بداية الأسبوع، بدأ العراقيون يتخوفون من الأسوأ، مع عودة ذكرى الأسبوع الأول من الاحتجاجات مطلع أكتوبر/ تشرين الأول إلى الأذهان.

واتسمت الموجة الأولى من الاحتجاجات بين الأول والسادس من الشهر المذكور بوجود قناصة على سطوح مبان استهدفوا المتظاهرين، لكن هويتهم لا تزال مجهولة بالنسبة إلى السلطة.



فرانس24/ أ ف ب