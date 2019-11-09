بطولة إسبانيا: رباعية ريال تضعه في الصدارة بانتظار برشلونة

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مدريد (أ ف ب)

انفرد ريال مدريد موقتا بصدارة الدوري الاسباني لكرة القدم بفوزه الكبير على مضيفه ايبار 4-صفر، السبت في المرحلة الثالثة عشرة، راميا الكرة في ملعب برشلونة حامل اللقب الذي يلعب في وقت لاحق مع ضيفه سلتا فيغو.

ورفع ريال رصيده الى 25 نقطة من 12 مباراة، بفارق نقطتين عن ريال سوسييداد الثاني وثلاث عن غريمه برشلونة، علما بانهما يملكان مباراة "الكلاسيكو" المؤجلة في 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وهذه رابع مباراة تواليا يحافظ فيها ريال على نظافة شباكه في مختلف المسابقات.

وكان ريال مدريد قد أهدر فرصة ذهبية لاستعادة الصدارة نهاية الأسبوع الماضي عقب خسارة برشلونة أمام مضيفه ليفانتي 1-3 وسقوط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل أمام اشبيلية (1-1)، عندما سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه ريال بيتيس.

وتصالح النادي الملكي مع جماهيره الأربعاء بفوز كاسح على غلطة سراي التركي 6-صفر في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، أنعش به آماله في بلوغ ثمن النهائي.

وضمن ريال النتيجة في الشوط الاول، بدأها بعمل جبار لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة الذي يعيش افضل ايامه، على الجهة اليسرى فعادت اليه الكرة بعد معمعة تابعها في المرمى الخالي (17).

وسقط لاعب ريال الجديد البلجيكي ادين هازار ليحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها قائد الدفاع سيرخيو راموس (20).

وحسم رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المواجهة منطقيا في الشوط الاول بهدف ثالث ومن ركلة جزاء ايضا حصل عليها لوكاس فاسكيز وترجمها بنزيمة هذه المرة رافعا رصيده الى 9 اهداف في الليغا (29).

وتخطى بنزيمة، صاحب 157 هدفا مع ريال في الدوري، الاسطورة المجرية فيرينس بوشكاش.

وفي الثاني، انهى الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي الرباعية من تسديدة ارضية من حدود المنطقة بعد تمريرة من الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش (61)، مسجلا هدفه الاول مع الفريق الملكي.

وحقق فالنسيا الذي اصبج سابعا فوزه الثاني تواليا ملحقا الخسارة الثالثة تواليا بغرناطة مفاجأة بداية الموسم 2-صفر. سجل هدفي "الخفافيش" الدنماركي دانيال فاس (74) والشاب فيران توريس (90+7).

© 2019 AFP