بطولة ايطاليا: هدف باريلا يضع انترميلان في الصدارة موقتا

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ميلانو (أ ف ب)

سجل نيكولو باريلا باكورة اهدافه في صفوف انترميلان في الدوري المحلي ليقوده الى الفوز على فيرونا 2-1 واعتلاء صدارة بطولة ايطاليا لكرة القدم موقتا ضمن المرحلة الثانية عشرة السبت، فيما تابع نابولي المأزوم تعثره للمباراة الرابعة تواليا.

وجاء هدف باريلا من كرة لولبية قبل نهاية المباراة بسبع دقائق ليرفع فريقه رصيده الى 31 نقطة من 12 مباراة متقدما بفارق نقطتين عن يوفنتوس حامل اللقب الذي يستضيف ميلان الثالث عشر الاحد.

ودخل لاعبو انترميلان المباراة على وقع الخسارة المؤلمة امام بوروسيا دورتموند الالماني 2-3 في دوري ابطال اوروبا بعد ان تقدم عليه بهدفين نظيفين منتصف الاسبوع الحالي.

وكان مدرب انترميلان انطونيو كونتي غاضبا بعد تلك الخسارة لكنه اعرب عن رضاه بعد نتيجة اليوم بقوله "رأيت ردة فعل مهمة بعد الخسارة امام دورتموند. يقوم الشباب بعمل رائع، لقد حصدوا 31 نقطة من 12 مباراة وهو رقم جيد".

وتابع "الان ثمة راحة بسبب المباريات الدولية وسنخلد الى الراحة بعد هذا الفوز الذي يمنحنا الشجاعة ويؤكد باننا نسير على الطريق الصحيح".

واستهل انترميلان المباراة بأسوا طريقة ممكنة لان شباكه تلقت هدفا سجله فاليريو فيري ليمنح التقدم لفيرونا (19).

وصمد دفاع فيرونا وحارسه المتألق ماركو سيلفستري حتى الدقيقة 65 عندما نجح الاوروغوياني ماتياس فيسينو في استغلال كرة عرضية من النمسوي فالنتينو لازارو ليتابعها داخل الشباك قبل ان يحسم باريلا نتيجة المباراة في صالح انترميلان.

وقال صاحب هدف الفوز بعد المباراة "كنا نريد الفوز باي ثمن على الرغم من التعب الذي راكمناه في المباريات الاخيرة. اما الان فالتركيز على المنتخب الوطني وانا جاهز لذلك".

اما نابولي الذي يمر في أزمة ادارية مستفحلة، فتعادل مع ضيفه جنوى المهدد بالهبوط من دون اهداف. وهذه المباراة الرابعة تواليا لنابولي دون اي فوز، اذ يقبع في المركز السابع بفارق 12 نقطة عن انتر بعدما كان وصيفا للموسم الماضي.

وشنت الجماهير الجنوبية حملة لاعبي المدرب المهدد بالاقالة كارلو انشيلوتي الممتنعين عن خوض معسكر مغلق بطلب من رئيس النادي اوريليو دي لورنتيس، وذلك بعد التعادل مع ريد بول سالزبورغ النمسوي 1-1 في دوري ابطال اوروبا.

وكتب الجمهور على لافتات في مدرجات ملعب سان باولو "يجب ان تخجلوا" و"الى العمل" و"احترام".

وسجل كل من اندريا بيلوتي والاسباني اليكس بيرينغير هدفين ليقودا تورينو الى فوز ساحق على بريشيا برباعية نظيفة.

والفوز هو الاول لتورينو بعد ست مباريات لم يذق فيها طعم الانتصار ملحقا الخسارة الاولى ببريشيا منذ ان استلم تدريبه مدافع منتخب ايطاليا الفائز بكأس العالم فابيو غروسو.

وافتتح بيلوتي التسجيل من ركلة جزاء بعد مخالفة ارتكبت ضد زميله اندريا سيستانا (17).

وكرر بيلوتي السيناريو من ركلة جزاء ثانية بعد لمسة يد من مدافع بريشيا التشيكي اليس ماتيو (26) رافعا رصيده الى 7 اهداف هذا الموسم.

وطرد الحكم ماتيو بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية اواخر الشوط الاول.

واضاف تورينو هدفين في الثاني عن طريق بيرينغير الذي سجل في مرمى الحارس الفنلندي جيسي يورونن (75) قبل ان يضيف الهدف الرابع لفريقه والثاني له مستغلا تمرير من الاوروغوياني دييغو لاكسالت (80).

وتقام لاحقا مباراة نابولي وجنوى.

© 2019 AFP