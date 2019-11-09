بطولة فرنسا: فوز صعب لسان جرمان يعزز به صدارته

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

حقق باريس سان جرمان فوزا صعبا على مضيفه بريست 2-1 ليعزز صدارته موقتا ضمن المرحلة الثالثة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم السبت.

ورفع سان جرمان رصيده الى 30 نقطة متقدما بفارق 10 نقاط عن منافسه المباشر انجيه الذي يلتقي رينس لاحقا.

وخاض فريق العاصمة الفرنسية المباراة في غياب نجمي خط الهجوم البرازيلي نيمار وكيليان مبابي بداعي الاصابة، في حين شارك المهاجم الاوروغوياني ادينسون كافاني في اول مباراة له اساسيا منذ اب/اغسطس الماضي بعد اصابة في وركه.

وقبل انطلاق المباراة، اصيب حارس سان جرمان الكوستاريكي كيلور نافاس فحل بدلا منه الاسباني سيرخيو ريكو.

وكان سان جرمان يمني النفس في تعويض الخسارة المفاجئة له امام ديجون الاسبوع الماضي لكنه وجد صعوبة في حسم النتيجة في صالحه وانتظر حتى الدقيقة 85 ليحقق ذلك.

تقدم سان جرمان بواسطة جناحه الارجنتيني انخل دي ماريا الذي انفرد بحارس بريست غوتييه لارسونير وسدد الكرة ساقطة من فوقه (39).

لكن صامويل غراندسير ادرك التعادل لاصحاب الارض بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة (72)، قبل ان يسجل الارجنتيني ماورو ايكاردي الذي نزل بدلا من كافاني هدف الفوز قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

© 2019 AFP