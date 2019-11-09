بطولة قطر: تشافي لا يخشى الاقالة من السد

إعلان اقرأ المزيد

الدوحة (أ ف ب)

قال الاسباني تشافي هيرنانديز مدرب فريق السد، حامل لقب الدوري القطري لكرة القدم، انه لا يخشى الاقالة من منصبه بعد الخسارة الجديدة وبثلاثية امام قطر السبت في المرحلة العاشرة.

واكد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "لا أخشى الاقالة وواثق من وضع فريقي".

وهذه الخسارة الثالثة للسد هذا الموسم بعد سقوطه أمام الريان 2-4 والدحيل 1-4، فتراجع الى المركز الرابع وتجمد رصيده عند 15 نقطة، علما بانه يملك مباراتين مؤجلتين مع العربي والخور.

واضاف نجم برشلونة السابق "لا شك انني حزين ومحبط للخسارة بثلاثية، بعد ان قدمنا في الشوط الاول اداء سيئا للغاية، ولم يحالفنا التوفيق في الشوط الثاني رغم تحسن الاداء والمستوى".

واكد "الدوري لم ينته، وعلينا ان نتغلب على هذه الفترة الصعبة والعودة بعد انتهاء توقف الدوري بعقلية جديدة".

وخرجت جماهير السد غير راضية عن الاداء والنتيجة وسيطرت عليها حالة من القلق قبل استضافة ناديها لكأس العالم للاندية من 11 الى 22 كانون الاول ديسمبر المقبل.

وتولى تشافي تدريب السد بداية الموسم الحالي بعد اعتزاله اللعب معه، وقد ودع الفريق دوري ابطال اسيا امام الهلال السعودي في الدور نصف النهائي.

© 2019 AFP