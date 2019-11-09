خطوة تاريخية تتيح للهنود السيخ الاحتفال في باكستان بالذكرى 550 لولادة مؤسس ديانتهم

سمحت باكستان للهنود السيخ، في خطوة تاريخية، باجتياز حدودها السبت عبر ممر صمم خصيصا لتمكينهم من التوجه إلى أحد أقدس مواقعهم في قرية كرتاربور. وعبر مئات الهنود الحدود بعد ساعات من الانتظار في أجواء من الفرح. ويفترض أن يسمح فتح هذا الممر الذي تنتظره الهند منذ سنوات، لآلاف الزوار السيخ بالدخول من دون تأشيرات إلى باكستان للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الـ550 لولادة مؤسس ديانتهم في الأيام المقبلة.

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عبر مئات الهنود السيخ السبت الحدود الهندية الباكستانية من خلال ممر صمم خصيصا لتمكينهم من التوجه إلى واحد من أقدس مواقعهم في باكستان، في خطوة رمزية كبيرة للتعاون بين البلدين المتحاربين منذ عقود.

ومنذ فجر السبت بدأ مئات من السيخ المعممين يتدفقون على الموقع على جانبي الحدود. وبعد انتظار لساعات، فتحت البوابة البيضاء التي تقع على الحدود بين البلدين قبيل الساعة 14,00 (09,00 ت غ) ومر عبرها حشد في أجواء من الفرح، قبل أن يستقلوا حافلات لتنقلهم إلى وجهتهم.

وبين أوائل الزوار الذين عبروا الممر، رئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ الذي اعتبر ذلك "لحظة عظيمة". وقال للتلفزيون "آمل أن تتحسن العلاقات بين باكستان والهند بعد فتح كرتاربور".

ويفترض أن يسمح فتح هذا الممر الذي تنتظره الهند منذ سنوات، لآلاف الزوار السيخ بالدخول من دون تأشيرات إلى باكستان للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الـ550 لولادة مؤسس ديانتهم في الأيام المقبلة. ويقع ضريح غورو ناناك في مدينة كرتابور الباكستانية الصغيرة على بعد أربعة كيلومترات فقط عن الحدود الهندية.

مودي يشكر عمران خان على "تعاونه" في فتح الممر

وفي خطاب في مديرية ديرا بابا ناناك، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبيل فتح البوابة إن "فتح هذا الممر في كرتاربور صاحب عيد ميلاد غورو ناناك الـ550 يغمرنا بالسعادة". وشكر نظيره الباكستاني عمران خان على "تعاونه" في فتح الممر. وقال مودي "أود أن أشكر رئيس وزراء باكستان عمران خان، على احترام مشاعر الهند. أشكره على تعاونه".

وبعيد ذلك، تحدث خان في كرتابور أمام تمثال ضخم يمثل أحد الرموز الخمسة لديانة السيخ مهنئا آلاف الزوار الذين تجمعوا أمامه وأولئك الذين جعلوا هذا الأمر ممكنا "في عشرة أشهر فقط".

تعد كرتاربور من أكثر الأماكن قداسة للسيخ الذين يقدر عددهم بنحو ثلاثين مليون شخص في العالم، يعيش ملايين منهم في الهند ونحو عشرين ألفا في باكستان. وحتى اليوم، كان من الصعب جدا على الهنود منهم زيارة الموقع بسبب القيود المفروضة على منح تأشيرات دخول نظرا للأوضاع الجيوسياسية بين البلدين منذ استقلالهما عن بريطانيا في 1947.

وكان تقسيم الهند وظهور باكستان بعد انتهاء الاستعمار قد أديا إلى أكبر موجة هجرة في التاريخ وتسبب بموت مليون شخص على الأقل.

ممر طال انتظاره

ووجد العديد من العائلات المسلمة والهندوسية نفسها فجأة مشتتة في فوضى التقسيم وما زالت عاجزة عن التجمع من جديد بسبب الصعوبات المرتبطة بالحصول على تأشيرات.

وحالت سنوات من الفتور الدبلوماسي بين البلدين اللذين تواجها في ثلاث حروب منذ 1947، دون تنفيذ مشروع الممر الذي طلبته الهند. ولكنه ينفذ الآن بينما تشهد العلاقات بين القوتين النوويتين صعوبات كبيرة.

ويمكن أن يستقبل موقع كرتاربور الذي تم ترميمه وتوسيعه وزود بجسر جديد ونقطة تفتيش للهجرة، عددا من الزوار يصل إلى خمسة آلاف حاج يوميا. ووصل العديد من أتباع الطائفة من جميع أنحاء العالم، بعد حصولهم على تأشيرات دخول، إلى باكستان في الأيام الأخيرة للمشاركة في الاحتفالات.

فرانس24/ أ ف ب