دوري أبطال آسيا: الهلال يحسم ذهاب النهائي بهدف ضد أوراوا

إعلان اقرأ المزيد

الرياض (أ ف ب)

اقترب الهلال من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الأولى بالنظام الجديد والثالثة في تاريخ البطولة بعد 1992 و 2000، عقب فوزه المستحق على ضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني 1-صفر، السبت في ذهاب الدور النهائي على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وسجل البيروفي اندري كاريو هدف الفوز (60)، وسط حضور جماهيري كبير توافد إلى ملعب المباراة منذ وقت مبكر.

وكان الهلال يمني النفس باستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز يؤمن له خوض مباراة الإياب المقررة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في مدينة سايتاما اليابانية، بارتياح كبير في سعيه إلى الظفر باللقب وتعويض خيبته عام 2017 عندما أرغم على التعادل الإيجابي 1-1 على أرضه أمام أوراوا في ذهاب الدور النهائي قبل أن يخسر إيابا صفر-1.

واندفع الهلال للهجوم منذ بداية الشوط الأول، وكاد يفتتح التسجيل بعد مرور عشر دقائق ولكن كرة الإيطالي سيباستيان جوفينكو ارتطمت بالدفاع واعتلت العارضة (13).

ومن هجمة مرتدة سريعة كاد أوراوا يخطف هدفاً عندما انطلق البرازيلي فابريسيو على الطرف الأيسر ومررها لزميله تاكاهيرو سيكيني، لكن كرة الأخير انبرى لها علي البليهي وأنهى خطورتها (17).

وجاءت أخطر الفرص للهلال خلال هذا الشوط عندما تلقى جوفينكو كرة عرضية لعبها قوية باتجاه المرمى قبل أن يتدخل تاكويا اوكي في الوقت المناسب ويبعدها قبل ولوجها مرماه (28).

وأنقذ الحارس الياباني هاروكي فوكوشيما هدفاً محققاً عندما تصدى لرأسية البيروفي كاريو بصعوبة بالغة قبل أن تعود وتجد البليهي الذي لعبها بجانب القائم (33).

وواصل الحارس الياباني تألقه عندما صحح هفوة المدافع وتصدى لكرة جوفينكو قبل أن تعود وتفقد خطورتها (39).

وفي الشوط الثاني، واصل الهلال سيطرته الميدانية وصوب سالم الدوسري كرة قوية من على مشارف منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم (58).

وبعد عدة محاولات، نجح الهلال في أخذ الأسبقية عندما استفاد كاريو من الخروج الخاطئ للحارس الياباني ولعب الكرة برأسه داخل المرمى الخالي (60).

وبعد الهدف لم تتوقف محاولات الهلال، بل سعى لتأمين تقدمه بهدف ثان وصوب جوفينكو كرة قوية ولكن الحارس تصدى لها وأمسكها ببراعة (74)، اتبعه البديل نواف العابد بكرة قوية ارتطمت بالشبك الخارجي (90).

© 2019 AFP