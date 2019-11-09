ريبورتاج: على إحدى جبهات القتال في ليبيا

منذ أكثر من سبعة أشهر اندلعت الحرب في ليبيا بعد الهجوم الذي نفذه المشير خليفة حفتر القادم من الشرق.. على العاصمة الليبية طرابلس في غرب البلاد حيث حكومة الوفاق المعترف بها دوليا. ولصد الهجوم تحالفت حكومة الوفاق مع ميليشيات في الغرب أبرزها من مصراتة.. ميليشيات كانت حاربت ضد القذافي في السابق وتناحرت فيما بينها بعد ذلك، لكنها عادت لتتحد ضد حفتر.. مراسلونا عبد الله ملكاوي وجولي دونغولوف وكاثرين نوريس ترنت كانوا في مهمة خاصة هناك وأعدوا لنا هذا التقرير على إحدى الجبهات التي تقاتل عليها الميليشيات.

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تدور رحى الحرب في ليبيا وعلى أبواب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل/نيسان في محاولة من المشير خليفة حفتر لضم غرب البلاد إلى شرقها بالقوة، معتبرا أن العاصمة تخضع لسلطة ميليشيات خارجة عن السلطة. بيد أن هذه الميليشيات تتبع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا في الغرب وتقول الحكومة إن لديها مشاريع لخرطها في الجيش أو سحب السلاح منها لكن الحرب أخرت هذه الخطة.

هذه الميليشيات وأبرزها من مصراته، كانت تناحرت فيما بينها في السابق لكنها عادت لتتحد في وجه قوات المشير حفتر كما كانت قد حاربت وساهمت في طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" في 2016 وهي تحارب اليوم إلى جانب قوات نظامية تابعة لحكومة الوفاق.

ينتشر مقاتلو هذه الميليشيات على طول جبهات القتال الممتدة جنوب العاصمة طرابلس ويقاتلون بما أوتوا من عتاد. كثير من بين هؤلاء المقاتلين الذين قد يغيب عنهم المظهر العسكري كان قد تدرب على السلاح إبان الحرب ضد قوات معمر القذافي في 2011 وخلال الحروب التي عرفتها البلاد فيما بعد كمعركة سرت. ويظهر بعض هؤلاء شراسة في الحرب وعزما على التصدي لقوات المشير حفتر. لكن دخول الطائرات المسيرة على ساحة القتال باتت تعرقل عمل هذه القوات المساندة وتخيف مقاتليها لما لها من فعالية وفتك في ساحات القتال.

وتتهم حكومة الوفاق الإمارات بتزويد حفتر بطائرات صينية الصنع، فيما باشرت غرفة العمليات العسكرية في الغرب الليبي بجلب طائرات مسيرة أيضا من تركيا، لكنها لا تملك ذات الإمكانيات التي يمتلكها حفتر في الجو على حد قولها.

هذا التقرير يظهر جانبا من طبيعة القتال الذي يقدمه أفراد هذه الميليشيات في غرب البلاد، كما يبين الدور الذي تلعبه الطائرات المسيرة في هذه المعركة.

عبد الله ملكاوي