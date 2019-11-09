مايكل بلومبرغ يقدّم أوراقه تمهيدا للانتخابات الرئاسية الاميركية

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واشنطن (أ ف ب)

قدّم رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ الجمعة الأوراق اللازمة للتسجيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ألاباما، بحسب ما افاد موقع الحزب في هذه الولاية الاميركية.

ولم يحسم الملياردير البالغ 77 عاما ما اذا كان سيخوض السباق الرئاسي، مشيرا الى انه ما زال يفكر في الامر، غير ان تقديم اوراقه يسمح له بإبقاء كل الخيارات متاحة امامه تمهيدا لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وكان الرجل الذي ظل رئيساً لبلدية نيويورك طيلة 12 عاماً قد قال في آذار/ماس إنه لن يترشح حتى لا يقوض فرص نائب الرئيس السابق جو بايدن.

لكنّ صحيفة نيويورك بوست نقلت عن مصدر مقرب من بلومبرغ قوله "إنه يعتقد أن بايدن ضعيف في حين لا يستطيع بيرني ساندرز وإليزابيث وارن الفوز".

ولم يخفِ بلومبرغ الذي كسب ثروة في وول ستريت وقال إنه مستقل وجمهوري في الماضي، معارضته للتدابير التي دعا إليها وارن وساندرز.

فهذان العضوان في مجلس الشيوخ يخوضان حملة إلى اليسار ويشجبان على وجه الخصوص نظاما "أفسدته" وول ستريت والمليارديرات والشركات الكبيرة.

ويتصدر جو بايدن وإليزابيث وارن وبيرني ساندرز المرشحين لكن المرشح الرابع، عمدة إنديانا بيت بوتيدجادج، وهو من الوسط، يحرز ايضا تقدماً في استطلاعات الرأي.

© 2019 AFP