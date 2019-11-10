إيران تعلن اكتشاف حقل يبلغ احتياطيه 53 مليار برميل من النفط في جنوب غرب البلاد

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طهران (أ ف ب)

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد اكتشاف حقل نفطي في جنوب غرب البلاد باحتياطي يقدّر ب53 مليار برميل من النفط، ما يزيد الاحتياطات المثبتة حتى اليوم بمقدار الثلث.

وتبلغ مساحة الحقل 2400 كلم مربع ويقع في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، وفق ما قال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني.

وقال روحاني "هذه هدية صغيرة من الحكومة للشعب الإيراني".

ويمتد الحقل الجديد البالغ عمقه 80 متر، لمسافة نحو 200 كلم من حدود محافظة خوزستان مع العراق إلى مدينة اميدية.

وسيضيف الحقل الجديد نحو 34 في المئة للاحتياطات المثبتة للدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، التي تقدرها المجموعة النفطية العملاقة "بريتش بتروليوم" بنحو 155,6 مليار برميل من النفط الخام.

وإيران من الدول المؤسسة لأوبك وتملك رابع أكبر احتياطي من النفط وثاني احتياطي من الغاز في العالم.

وتواجه ايران صعوبات في بيع نفطها منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015 واعادة فرضها عقوبات على طهران.

وتسعى الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق (بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا) لإنقاذ الاتفاق من خلال تجنب العقوبات الأميركية، ولكن جهودها لم تثمر حتى الآن.

© 2019 AFP