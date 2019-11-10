الدوري الأميركي للمحترفين: سلتيكس يهزم سبيرز ويخسر جهود هايوارد

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لوس انجليس (أ ف ب)

تغلب بوسطن سلتيكس على سان أنتونيو سبيرز 135-115 محققا فوزه السابع ضمن الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة هذا الموسم لكن فرحته لم تكتمل لاصابة نجمه غوردون هايوارد بكسر في يده اليسرى.

وسجل هايوارد 9 نقاط مع متابعتين قبل ان يتعرض للاصابة بعد مرور ربع ساعة لدى اصطدامه بلاعب سبيرو لاماركوس الدريدج قبل ان يخضع لفحص بالاشعة اثبتت اصابته بكسر في اليد اليسرى.

وحقق هايوارد انطلاقة ممتازة في الموسم الحالي مع معدل مقداره 3ر20 نقطة و9ر7 متابعة و6ر4 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

وكان هايوارد تعرض لاصابة خطيرة في كاحله في افتتاح موسم 2017-2018 وغاب عن الملاعب لاشهر طويلة.

وحقق اوكلاهوما سيتي ثاندر ثاني فوز له على غولدن ستايت ووريرز هذا الموسم بتغلبه عليه 114-108 بعد ان سحقه 120-92 في 27 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

وتخلف ووريرز ب23 نقطة في الربع الثاني لكنه ادرك التعادل في الربع الثالث وتقدم بنقطتين في مطلع الربع الاخير، لكن ثاندر رد بتسع نقاط تواليا بفضل تألق كريس بول الذي سجل 8 نقاط في اخر دقيقة و16 ثانية.

وقاد جيمس هاردن هيوستن روكتس الى فوز صريح على شيكاغو بولز 117-94 بفضل 42 نقطة مع 10 متابعات و9 تمريرات حاسمة واضاف راسل وستبروك 26 نقطة ليقودا فريقهما الى فوزه الثالث تواليا.

وسجل براندون اينغرام 26 نقطة ليقود نيو اورليانز بيليكانز الى الفوز على تشارلوت هورنتس 115-110.

كما تغلب دالاس مافريكس على ممفيس غريزليز 138-122.

© 2019 AFP