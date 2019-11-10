بطولة ألمانيا: مونشنغلادباخ يعزز صدارته

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دوسلدورف (ألمانيا) (أ ف ب)

عزز بوروسيا مونشنغلادباخ صدارته للدوري الالماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه فيردر بريمن الجريح 3-1 الاحد في المرحلة الحادية عشرة.

وافتتح الفريق المضيف التسجيل عبر رأسية من المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني (20)، قبل أن يطرد قبل أربع دقائق من صافرة النهاية لتلقيه بطاقة صفراء ثانية.

وأضاف باتريك هيرمان الهدفين الثاني والثالث (22 و59).

وقلص فيردر بريمن النتيجة بفضل ليوناردو بيتنكورت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ورفع بوروسيا مونشنغلادباخ رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة قبل الاستراحة الدولية، ليتقدم بفارق أربع نقاط عن ملاحقيه المباشرين لايبزيغ الفائز على هرتا برلين 4-2، وبايرن ميونيخ الذي اكتسح غريمه اللدود بوروسيا دورتموند برباعية السبت في قمة مباريات هذه المرحلة.

واستغل مونشنغلادباخ عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الثالث تواليا والثامن هذا الموسم، في سعيه للفوز بلقب الـ "بوندسليغا" للمرة الأولى منذ 1977 والسادسة في تاريخه. كما زاد محن منافسه الذي لم يفز في مبارياته السبع الأخيرة (خسارتان و5 تعادلات)، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

وحافظ مونشنغلادباخ الذي يشرف على تدريبه ماركو روز على الصدارة للاسبوع الخامس تواليا، وذلك للمرة الاولى منذ موسم 1976-1977 عندما توج بطلا لدوري ألمانيا الغربية.

وقال حارس مونشنغلادباخ السويسري يان سومر الذي تصدى لركلة جزاء نفذها الهولندي دافي كلاسن في الدقيقة 53 "إنه امر إيجابي، لدينا مشاعر إيجابية، فنحن نلعب كل اسبوع للحفاظ على هذا المركز (الاول)، ولكن الموسم ما زال طويلا. سوف نستفيد من الامر خلال فترة الاستراحة الدولية".

© 2019 AFP