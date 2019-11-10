بطولة إسبانيا: أتلتيكو إلى المركز الثالث

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مدريد (أ ف ب)

عاد أتلتيكو مدريد إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين مخيبين في المرحلتين الماضيتين، بفوزه على ضيفه إسبانيول 3-1 الأحد، في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

ويدين نادي العاصمة بفوزه إلى مهاجمه الدولي ألفارو موراتا الذي ساهم في الهدف الاول، بعدما رفع كرة بينية فوق حارس إسبانيول دييغو إسبانيول، تابعها الأرجنتيني أنخل كوريا برأسه في المرمى (45+1). واحتسب الهدف بعد الاستعانة بتقنية المساعدة بالفيديو "في إيه آر" حيث ألغاه الحكم في الوهلة الأولى بداعي تسلل موراتا.

واضاف موراتا الهدف الثاني بعد تمريرة من فيتولو، فكسر مصيدة التسلل وسدد بيمناه كرة بينية قوية في الشباك (58)، قبل أن يخرج في الدقيقة 80 على وقع تصفيق جماهير ملعب "واندا متروبوليتانو" ليحل بدلا منه دييغو كوستا.

ويأتي تألق موراتا غداة عودته الى منتخب بلاده الذي سبق له أن ضمن تأهله إلى نهائيات كأس أوروبا 2020، لمواجهتيه الاخيرتين في التصفيات على أرضه أمام مالطا ورومانيا في 15 و18 من الشهر الحالي.

واختتم خورخي ميروديو "كوكي" مهرجان التهديف لاصحاب الارض بتسديدة أرضية من داخل المنطقة بعد تمريرة عرضية من كوستا في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

وكان اسبانيول البادئ بالتسجيل في الدقيقة 38 بفضل سيرجي داردر من تسديدة من خارج المنطقة استقرت في مرمى الحارس الدولي السلوفيني يان أوبلاك.

ورفع أتلتيكو الذي حقق فوزه السادس هذا الموسم، رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الجريح إسبانيول عند ثماني نقاط في المركز التاسع عشر قبل الاخير.

وكان أتلتيكو فوت فرصة تصدر الدوري بعد تعادلين خارج عقر داره أمام ألافيس وإشبيلية بالنتيجة ذاتها 1-1، كما خسر في استحقاقه القاري الاربعاء أمام بايرن ليفركوزن الالماني 1-2 في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ما طرح اكثر من علامة استفهام حول اداء الـ"كولتشونيروس" الذي لم يفز في مبارياته الثلاث الاخيرة في مختلف المسابقات، قبل لقاء الاحد.

وفي مباراة ثانية، فاز أتلتيك بلباو على ضيفه ليفانتي بنتيجة 2-1.

وافتتح الفريق المضيف التسجيل عبر إيكر مونياين (57)، وعادل الضيف بفضل سيرجيو بوستيغو (45)، قبل أن ينتزع بلباو النقاط الثلاث عبر أندير كابا رودريغيز (87).

ورفع النادي الباسكي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس موقتا، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر.

وأكرم ريال مايوركا وفادة ضيفه فياريال بفوزه عليه 3-1. سجل للفريق الفائز المهاجم العاجي لاغو جونيور (12 من ركلة جزاء) ودانيال رودريغو فاسكيز (23 من ركلة جزاء) والياباني تاكيفوسا كوبو (53)، وللخاسر المخضرم سانتي كازورلا (49 من ركلة جزاء).

وتقدم مايوركا إلى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، فيما تجمد رصيد فريق "الغواصة الصفراء" عند 18 نقطة في المركز العاشر.

وتختتم المرحلة لاحقا بلقاءي خيتافي مع اوساسونا، وريال بيتيس مع إشبيلية.

© 2019 AFP