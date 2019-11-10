بطولة الماسترز: بداية قوية لديوكوفيتش

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لندن (أ ف ب)

استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا بقوة مشواره في بطولة الماسترز الختامية الختامية لموسم محترفي كرة المضرب، بفوزه السهل على الإيطالي ماتيو بيريتيني الثامن 6-2 و6-1 في افتتاح الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية "بيورن بورغ".

ووجه ديوكوفيتش إنذارا شديد اللهجة لمنافسيه في البطولة التي خسر مباراتها النهائية العام الماضي أمام الألماني ألكسندر زفيريف، والتي يسعى هذا العام إلى الظفر بلقبها والعودة إلى صدارة التصنيف العالمي التي خسرها مطلع الأسبوع الحالي لصالح الإسباني رافايل نادال (يبلغ الفارق بينهما حاليا 640 نقطة). وفي حال تمكن الصربي من ذلك، سيتمكن من معادلة الرقم القياسي الذي يحمله الأميركي بيت سامبراس، بخصوص إنهاء العام في صدارة التصنيف للمرة السادسة.

وهي المباراة الأولى بين ديوكوفيتش وبيريتيني، وقدم خلالها الصربي عرضا رائعا كونه لم يخسر سوى 5 نقاط في ست أشواط كان الإرسال فيها بحوزته حيث تقدم 6-2 و4-صفر دون أن يمنح الإيطالي الواعد (23 عاما) أي فرصة لكسر إرساله.

ولم يستسلم بيريتيني رغم تفوق الصربي ونجح في كسر إرسال الأخير في الشوط الخامس من المجموعة الثانية ليقلص الفارق إلى 1-4، لكن ديوكوفيتش رد التحية مباشرة وتقدم 5-1 قبل أن يكسب إرساله في الشوط السابع وينهي المجموعة في صالحه 6-1 وبالتالي المباراة في 63 دقيقة.

ويلعب السويسري روجيه فيدرر الثالث مع النمسوي دومينيك تييم الخامس لاحقا ضمن المجموعة ذاتها.

وتقام البطولة بنظام مجموعتين تضم كل منهما أربعة لاعبين، على أن يتأهل أفضل اثنين الى الدور نصف النهائي. وصنف نادال على رأس المجموعة الأولى ("مجموعة أندريه أغاسي") الى جانب الروسي دانييل مدفيديف الرابع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس وزفيريف السابع.

© 2019 AFP