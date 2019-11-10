بطولة فرنسا: رين يواصل صحوته

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باريس (أ ف ب)

واصل رين صحوته بفوزه على ضيفه أميان 3-1 الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان أميان البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الغيني الأصل سيرو غيراسي (35)، لكن رين رد بثلاثية تناوب على تسجيلها أدريان هنو (39) والسنغالي مباي نيانغ (62) والبرازيلي رافينيا (79 من ركلة جزاء).

وهو الفوز الثاني تواليا لرين والخامس هذا الموسم فتابع صحوته بعد سبع مباريات دون أي انتصار (أربع هزائم وثلاثة تعادلات).

وصعد رين إلى المركز الثامن مع مباراة مؤجلة مع مضيفه نيم من المرحلة الثانية عشرة، فيما مني أميان بخسارته الخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 16 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس عشر.

ويلعب لاحقا نانت مع سانت اتيان، ومونبلييه مع تولوز، ومرسيليا مع ليون.

© 2019 AFP