بطولة فرنسا: مرسيليا يحسم القمة أمام ليون وينتزع الوصافة

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باريس (أ ف ب)

تقدم مرسيليا الى المركز الثاني في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على ليون 2-1، فيما صعد سانت إتيان بدوره للمركز الرابع بتغلبه على مضيفه نانت 3-2، وواصل رين صحوته بفوزه على ضيفه أميان 3-1 الأحد في المرحلة الثالثة عشرة.

على ملعب "فيلودروم" في مرسيليا وامام 65421 متفرجا (رقم قياسي)، أنهى صاحب الارض بفضل نجمه غوستافو باييت صاحب الهدفين، سلسلة من خمس هزائم أمام ليون في الدوري، وهي أسوأ سلسلة للنادي المتوسطي أمام فريق من الـ"ليغ1".

وتعرضت الحافلة التي كانت تقل لاعبي ليون اثناء توجهها إلى الملعب للرشق بالحجارة مع ادى إلى تحطم نافذتين، في مشهد سبق له أن تكرر في أعوام 2016 و2018 وايار/مايو 2019.

وعرف مرسيليا كيف يحافظ على النقاط الثلاث على الرغم من انه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 64 اثر طرد مدافعه الاسباني ألفارو غونزاليس سوبيرون اثر خطأ على مهاجم ليون موسى ديمبيلي.

وكان صاحب الارض البادئ بالتسجيل بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء اثر لمسة يد على لاعب ليون البرازيلي تياغو منديش داخل منطقة فريقه، نفذها باييت قوية إلى يسار الحارس البرتغالي أنطونيو لوبيش (18).

وحمل هدف باييت الرقم 4000 في تاريخ مرسيليا الذي بات أول فريق يصل إلى هذا الرقم في الـ "ليغ1".

واضاف باييت الهدف الثاني بمجهود بدأه بقطع الكرة فعادت إليه بتمريرة داخل المنطقة من ماكسيم لوبيز، ليتلقفها ويسددها أرضية زاحفة في الشباك (39)، مسجلا هدفه الرابع في تسع مباريات، واول ثنائية له في الدوري منذ 10 آب/أغسطس 2018 عندما حقق هذا الانجاز أمام تولوز.

وعاد ليون إلى أجواء المباراة بعدما نجح في تقليص الفارق اثر تمريرة من البوركينابي برتران تراوري داخل منطقة مرسيليا تابعها ديمبيلي برأسه في الشباك (59)، مسجلا هدفه التاسع في 12 مباراة في الدوري وليتساوى مع مهاجم موناكو وسام بن يدر في صدارة الهدافين.

ورفع مرسيليا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بفارق ثماني نقاط عن باريس سان جرمان المتصدر، فيما تجمد رصيد ليون الذي يشرف على تدريبه رودي غارسيا المدير الفني السابق لمرسيليا عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

- أنجيه وسانت إتيان على المسافة ذاتها-

على ملعب "لا بوجوار" في نانت، انتزع سانت إتيان فوزا مستحقا من صاحب الارض، هو الثاني له تواليا في الدوري بعد الفوز على موناكو بهدف وحيد في المرحلة السابقة، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع، بفارق الاهداف عن أنجيه الثالث الذي تخلى عن الوصافة بعد فوز مرسيليا.

ويدين رجال المدرب كلود بويول بفوزهم إلى المهاجم الغابوني دنيس بوانغا الذي سجل هدفين (34 و67)، فيما سجل المدافع البيروفي ميغل تروكو هدف التعادل برأسية (22)، بعدما كان نانت افتتح التسجيل بعد 14 دقيقة من صافرة البداية بفضل لودوفيك بلا.

وأضاف عمران لوزا الهدف الثاني لفريق الـ "كاناري" بعد تمريرة من بلا وتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس ستيفان روفيه (26).

وفاز مونبلييه على ضيفه تولوز 3-صفر، تناوب على تسجيلها غايتان لابورد (43) وداميان لو تاليك (59) وتيجي سافانيه (75).

وحقق مونبلييه فوزه الخامس في مبارياته الست الاخيرة في عقر داره، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، فيما يقبع تولوز الذي مني بخسارته السابعة هذا الموسم في المركز التاسع عشر ما قبل الاخير مع 12 نقطة.

وفي ملعب "روازون بارك" في رين، كان أميان البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الغيني الأصل سيرو غيراسي (35)، لكن رين رد بثلاثية تناوب على تسجيلها أدريان هنو (39) والسنغالي مباي نيانغ (62) والبرازيلي رافينيا (79 من ركلة جزاء).

وهو الفوز الثاني تواليا لرين والخامس هذا الموسم فتابع صحوته بعد سبع مباريات دون أي انتصار (أربع هزائم وثلاثة تعادلات).

وصعد رين إلى المركز العاشر مع مباراة مؤجلة مع مضيفه نيم من المرحلة الثانية عشرة، فيما مني أميان بخسارته الخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 16 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس عشر.

© 2019 AFP