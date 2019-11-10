كأس الاتحاد: فرنسا تحرز اللقب على حساب استراليا

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بيرث (أستراليا) (أ ف ب)

احرز منتخب فرنسا للسيدات مسابقة كأس الاتحاد في كرة المضرب بفوزه على استراليا 3-2 بعد فوز الثنائي المؤلف من كريستينا ملادينوفيتش وكارولين غارسيا على اشلي بارتي وسامانتا ستوسور 6-4 و6-3 في مباراة الزوجي في مدينة بيرث الاسترالية الاحد.

وهي المرة الثالثة التي يتوج فيها المنتخب الفرنسي باللقب بعد عامي 1997 و2003. وكان المنتخب الفرنسي خسر ثلاث نهائيات اعوام 2004 و2005 و2016 قبل ان يتوج باللقب اليوم. في المقابل فشلت استراليا في احراز اللقب الثامن لها والاول منذ 45 عاما.

وتألف المنتخب الفرنسي بالاضافة الى غارسيا وملادينوفيتش من بولين برمانتييه، اما المنتخب الاسترالي فكان بقيادة بارتي المصنفة اولى عالميا والفائزة ببطولة رولان غاروس الفرنسية هذا العام.

وشهد اليوم الاول السبت فوز ملادينوفيتش على آيلا تومليانوفيتش 6-1 و6-1 لتدرك بارتي التعادل بفوز نظيف عل غارسيا 6-صفر و6-صفر.

واليوم تقدمت فرنسا 2-1 بعد فوز ملادينوفيتش على بارتي 2-6 و6-4 و7-6 (7-1) في مباراة ماراتونية استمرت ساعتين ونصف قبل ان تدرك استراليا التعادل بعد فوز تومليانوفيتش على برمانتييه 6-4 و7-5.

وكانت مباراة الزوجي فاصلة لتحديد هوية الفائز باللقب وانتهت في صالح الفرنسيات.

وقال قائد المنتخب الفرنسي جوليان بينيتيو "انا الرجل الاكثر فخرا في العالم في الوقت الحالي. انا فخور جدا بلاعبات فريقي انهن يستحقين الفوز لانهن كافحن طويلا من اجل هذا اللقب".

اما غارسيا فقالت "اكاد لا اصدق ما حصل، عشت الكثير من المشاعر على مدى 36 ساعة، لكن في الحقيقة كنا قد تواعدنا على احراز هذه الكأس".

واضافت "كانت مباراة الزوجي حاسمة، ربما كان ذلك مكتوبا مع العلم باننا اردنا ان ننهي النهائي بثلاثة انتصارات لكي نتحاشى القلق. قبل ثلاث سنوات خسرنا مباراة الزوجي ضد تشيكيا، والان كان الفوز حليفنا".

اما زميلتها ملايدنوفيتش فقالت "بذلت قصارى جهدي. لقد خارت قواي. بذلت جميع اللاعبات جهودا كبيرة ونستطيع القول بان هذا الجهد الجماعي كان مفتاح الفوز. كانت جميع المباريات من مستوى عال".

يذكر انه اعتبارا من العام المقبل، ستقام هذه البطولة بنظام التجمع في مدينة واحدة (بودابست) في ربيع 2020 بمشاركة 12 منتخبا.

© 2019 AFP