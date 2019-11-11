الدوري الأميركي للمحترفين: حامل اللقب يفرمل ليكرز

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نيويورك (أ ف ب)

فرمل تورونتو رابتورز حامل اللقب مضيفه لوس أنجليس ليكرز عندما تغلب عليه 113-104 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وقدم تورونتو رابتورز مستوى جيدا يليق بسمعة بطل الموسم الماضي رغم غياب نجومه كايل لاوري والإسباني سيرج إيباكا المصابين وكواهي لينارد المنتقل إلى لوس أنجليس كليبرز، وحقق فوزا مستحقا أوقف به سلسلة سبع انتصارات متتالية للوس أنجليس ليكرز.

ولم تكن الثلاثية المزدوجة ("تريبل دابل") للملك ليبرون جيمس صاحب 13 نقطة و15 تمريرة حاسمة و13 متابعة والنقاط الـ27 والمتابعات الثماني لأنطوني ديفيس، كافية لتجنيب فريقهما خسارته الثانية في تسع مباريات هذا الموسم بعد الأولى أمام جاره كليبرز في مباراته الأولى في الدوري، والاولى على أرضه.

وضرب تورونتو رابتورز بقوة في الربعين الأخيرين حيث سجل 61 نقطة مقابل 44 لأصحاب الأرض (26-18 في الربع الثالث و35-26 في الربع الأخير)، ليحقق فوزه العاشر على التوالي على حساب ليكرز.

وتألق الكاميروني باسكال سياكام في صفوف حامل اللقب الذي حقق فوزه السابع في تسع مباريات، بتسجيله 24 نقطة مع ثلاث صدات بينها واحدة على جيمس، وأضاف فريد فانفليت ثنائية مزدوجة "دابل دابل" بتسجيله 23 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة، والبديل الكندي كريس بوشيه 15 نقطة.

ووجه تورونتو رابتورز رسالة إلى الفرق الساعية لخلافته في لقب الدوري في مقدمتها كلييبرز ونجمه السابق لينارد حيث سيحل ضيفا عليهما الإثنين.

وقاد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس إلى فوزه السابع هذا الموسم بتسجيله 35 نقطة في سلة مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر في المباراة التي حسمها ثالث المنطقة الشرقية في صالحه 121-119.

وحقق أنتيتوكونمبو دابل دابل مع 16 متابعة، واضاف إريك بليدسوي 25 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة، فيما كان البديل الألماني دينيس شرودر أفضل مسجل في صفوف أوكلاهوما سيتي ثاندر بتسجيله 25 نقطة.

وانتزع دنفر ناغتس فوزا ثمينا من مضيفه مينيسوتا تمبروولفز عندما تغلب عليه 100-98 بعد التمديد.

وفرض كارل أنطوني ديفيس نفسه نجما في صففو فريقه مينيسوتا والمباراة بتسجيله 25 نقطة بينها سلة التعادل في نهاية الوقت الأصلي، مع 16 متابعة وست تمريرات حاسمة، فيما تألق الصربي نيكولا يوكيتش في صفوف دنفر ناغتس بتسجيله 20 نقطة بينها سلة الفوز قبل 2,4 ثانية من نهاية الوقت الإضافي، وذلك بعد يومين من تسجيله سلة الفوز قبل 2,2 ثانية من نهاية المباراة ضد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.

واستعاد فيلادلفيا توازنه بفوزه على تشارلوت هورنتس 114-106 بفضل الكاميروني جويل إمبيد صاحب 18 نقطة والتركي فرقان قرقماز صاحب 17 نقطة.

وفي باقي المباريات، احتاج بورتلاند ترايل بلايزرز إلى التمديد للفوز على ضيفه أتلانتا هوكس 124-113، وأكرم فينيكس صنز وفادة ضيفه بروكلين نتس بالفوز عليه 138-112، فيما خسر نيويورك نيكس أمام كليفلاند كافالييرز 87-108، وأورلاندو ماجيك أمام انديانا بايسرز 102-109.

© 2019 AFP